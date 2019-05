A Ben Arfa no le fue en el PSG, club al que llegó como agente libre en julio de 2016 después de que Monchi estuviera a punto de atarlo para el proyecto nuevo que estaba construyendo en el Sevilla en torno a Jorge Sampaoli aquel verano.

Ahora en las filas del Rennes, el veterano y díscolo delantero de 32 años ha reconocido que se arrepintió de decantarse entonces por el PSG, en donde coincidió con Unai Emery. "Si tuviera la experiencia de hoy, no hubiera estado allí, habría estado en Sevilla. Se jugó entre los dos, pero me alegro de haberlo hecho, porque no habría tenido lo que tengo hoy dentro", ha declarado en una entrevista al rotativo L'Equipe.

Monchi lo quería para ser el hombre de referencia en el ataque, la guinda de la planificación. Finalmente llegó su compatriota Nasri, cedido por el Manchester City. Tras dos malas temporadas en el PSG con apenas protagonismo entre 2016 y 2018, firmó en el Rennes, donde ha vuelto a rendir gracias a su calidad.