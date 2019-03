Muriel sigue convenciendo en la Fiorentina

En el fútbol dos más dos no son cuatro muchas veces. Los contextos, las circunstancias personales, los estados de ánimo son fundamentales para medir los distintos rendimientos de un mismo jugador. Ese cóctel de factores hay que aplicarlo con Muriel, que sigue convenciendo en la Fiorentina después de no cuajar en el Sevilla, donde llegó a sufrir un calvario anímico. El Muriel de ahora no tiene nada que ver con el de Krasnodar de hace cuatro meses. Allí, junto al Mar Negro, amenazó con una espantada tras recibir un simple golpe. El colombiano parecía grogui: era la presión.

En Florencia lleva ya seis goles. En el Sevilla había marcado dos goles en los primeros cinco meses de esta temporada y en menos de mes y medio ya lleva el triple en la Fiorentina. Este miércoles volvió a marcar en el Artemio Franchi. Hizo un gol esperanzador, el del 3-3 definitivo ante el Atalanta que deja algo más abierta la vuelta de la semifinal de la Copa de Italia.

El fin de semana anterior, en el partido de la Serie A ante el Inter, realizó un golazo de falta directa, un soberbio disparo que se coló por la escuadra, haciendo una folha seca, para hacer el 2-3 en plena remontada viola (3-3 al final). Un gol de los que marcan, de los que se quedan grabados a fuego.

En su debut en la Fiorentina el pasado 20 de enero, precisamente ante la Sampdoria, el equipo desde el que llegó al Sevilla a cambio de 21.5 millones de euros, ya hizo un doblete espectacular, dos goles de potencia, habilidad y definición. En Florencia cada vez parecen más convencidos de pagar los 14 millones de su opción de compra. En junio se sabrá su destino.