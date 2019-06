Maxime Gonalons ha dejado una buena impresión en el Sevilla pese a su escaso rendimiento, por los problemas continuos de lesiones que ha sufrido en la temporada 18-19. El futbolista francés también ha quedado impresionado tras su paso por Nervión, según ha reconocido en un tuit en el que recita su despedida del club. Ahora vuelve a la Roma, que lo cedió sin opción de compra.

"Mi cesión en el Sevilla FC me ha aportado mucho… Descubrir un nuevo club, una afición como las que a mí me gustan, una ciudad extraordinaria y un tipo de fútbol que me fascina", dice el futbolista, que reconoce que extrañará al Sevilla. "Es con cierta nostalgia como salgo de Sevilla...Nos vemos pronto".

Gonalons, por el que ahora parece interesado el Torino para hacerse con otra cesión con opción de compra, apenas pudo participar en 13 partidos, 10 de Liga, marcando un gol en la previa de la Liga Europa ante el Sigma Olomouc y completando 762.

Desde el principio comenzó a sufrir un calvario de extrañas lesiones óseas. Y terminó la temporada con un problema muscular, seguramente producto del esfuerzo continuado después de tantísimo tiempo sin poder competir. Primero tuvo una fractura del cabeza del peroné, en septiembre, y cuando reapareció se fracturó el maleolo tibial. Al final de temporada reapareció y sufrió una lesión de aductor.