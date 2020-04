Joan Jordán y su admiración por Jesús Navas

Joan Jordán ha sido el protagonista de la nueva entrega semanal de la entrevista que Sergi Gómez hace a través de Instagram a alguno de sus compañeros. Es un programa que responde a la iniciativa del departamento de comunicación del Sevilla para amenizar el confinamiento, y sacar de la rutina a sus futbolistas también. En la misma, el mediocampista catalán ha declarado su admiración por Jesús Navas.

El central le preguntó al mediocampista quién le había sorprendido más desde su llegada al Sevilla. "Me ha sorprendido muchísimo Jesús Navas. Desde fuera, cuando llegas aquí, lo ves y no te lo crees. Llegas a su estadio y entrenas en él. Partiendo de ahí, convives con él y sabes que es una leyenda, pero es como si fuera un niño. Es brutal. Podría ser prepotente por todo lo que ha hecho, pero nada más lejos de la realidad. Lo ha ganado todo, es el capitán, etc. Es el primero que hace bromas, el primero que corre, tiene 34 años y no para. Es alucinante lo de este chico, es un milagro".

En una perspectiva más amplia, Joan Jordán analizó la trayectoria del Sevilla: "El equipo acusó el palo de Miranda, duro para todos, pero respondimos bien luego. Ante el Cluj fue complicado y ya hicimos dos muy buenos partidos ante Getafe y Atlético de Madrid. Recuperamos la chispa y la confianza".

Según su visión, el Sevilla ha hecho méritos para jugar la temporada próxima en la Champions, algo que tendría que confirmar de retomarse la Liga: "Creo que merecemos estar en Champions. No es nada fácil la temporada que estamos haciendo, muchas incorporaciones y congeniar con los que ya estaban. Tiene mucho mérito".

Orgulloso de estar en el Sevilla

Y ya en un plano particular, habló de su trayectoria desde que aterrizó en Nervión procedente del Eibar: "No me esperaba tanto al llegar aquí. He jugado casi lo mismo ya que toda la temporada pasada. Hubiese firmado todo esto en verano, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. He crecido mucho como persona y futbolista viniendo al Sevilla. Hace dos o tres años estaba en Segunda. Vine con mucha confianza, el club apostó por mí y las negociaciones fueron duras. Es clave la confianza del jugador, porque el rendimiento va a crecer mucho más. Estoy muy orgulloso del club en el que estoy, uno de los mejores de Europa".

También relató cuál qué ha sentido en distintos momentos de la temporada, como el día que debutó. "Cada partido es un mundo. Mi debut con el Sevilla fue muy especial. Salir al campo con esa afición y con ese himno... El día del Madrid con el bus que no podíamos avanzar... La piel de gallina,hay que vivirlo, no se puede contar. Siento que me he ganado estar en este club y con esta afición".

Pero su mejor momento fue uno en el que no fue titular... "Mi mejor momento como sevillista fue el derbi. Al final somos personas y te mentiría si dijera que soy igual de feliz ganando sobre el campo que desde el banquillo, es imposible y vendería humo. Pero ese día no salí de inicio y disfruté como un niño, y pocas veces me ha pasado eso. Es real, vaya pasada. Disfruté quince minutos en el campo (salió en el minuto 75 por Banega) y el salir luego a celebrarlo con la gente fue un momento único".