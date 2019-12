Lopetegui: "El penalti falllado ha sido decisivo"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó la oportunidad perdida por el Sevilla para haber obtenido un pleno de puntos en la fase de grupos de la Liga Europa, después de un partido que consideró que tuvo un momento decisivo en el penalti errado por Dabbur.

"Era un partido complicado por el contexto y el rival, que aquí aprieta. Hemos tenido opciones de adelantarnos y el penalti fallado ha sido decisivo. Nos han marcado en un balón parado y el final ha sido desordenado. Nos han cogido en varias transiciones. Queríamos los tres puntos, pero no hemos jugado como queríamos ni podemos, pero los deberes estaban hechos. El primer lugar estaba conseguido. Siempre es bueno ganar y más en Europa. Era una oportunidad para los seis triunfos, pero no ha podido ser", ha comentado el entrenador sevillista, que ha continuado con su análisis del choque: "El rival también juega y tenía una motivación grande con un nuevo entrenador. Por momentos hemos estado por encima y hemos tenido el control, pero a raíz del penalti nos ha afectado e inmediatamente han marcado. En el fútbol suele pasar que cuando perdonas te castigan. Luego no hemos tenido claridad para empatar".

También fue cuestionado el técnico sevillista en los medios oficiales del club por nombres propios, como algunos de los canteranos que han participado en el partido. "Genaro ha estado bien, no era fácil. Ha empezado tranquilo. Ha sido una pena perder, me hubiera gustado que recordase su estreno con un triunfo. Mena ha dado dinamismo y llegada, que es lo que tiene", ha indicado Lopetegui, que habló de Rony Lopes: "Ha trabajado mucho y ha buscado incesantemente situaciones de gol. No tiene el ritmo de partidos de otros, pero ha hecho un encuentro interesante".

Finalmente, y cuestionado por el sorteo del próximo lunes, Lopetegui no ha querido entrar a valorar los posibles rivales. "Ya nos deparará lo que sea, ahí no podemos hacer nada. Lo que venga hay que afrontarlo con la máxima ilusión", indicó el preparador vasco.