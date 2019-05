El secreto mejor guardado de Monchi sigue a buen recaudo. El director general deportivo del Sevilla, que se ausentó por la mañana de la gala por el XXV aniversario de 'Libre y directo', sí ha acudido por la tarde a clausurar el Máster de Periodismo Deportivo de la Facultad de Comunicación, en el que colabora el Sevilla.

Monchi ha realizado un alto en su apretada agenda, ya que está inmerso en la planificación de la próxima temporada y aún tiene que negociar la contratación del entrenador. El Sevilla participa en este máster de la Universidad de Sevilla que ha ido ganando prestigio con los años. La primavera pasada, por ejemplo, fue Joaquín Caparrós el encargado de clausurarlo.

Su presencia en Sevilla desdice el rumor de que estaba de viaje en la jornada de hoy fichando al entrenador, una tarea que tendrá que acometer a lo largo de esta semana.

En la clausura, fue cuestionado por el entrenador: "¿Qué prefieres, que traiga a uno precipitado o a uno del que yo esté convencido? Es una elección tan importante, el eje de un proyecto de un equipo, que hay que esperar y no pasa nada, porque la planificación del Sevilla es muy grande y estoy realizando gestiones paralelas al entrenador. Pero sí prefiero meter en la coctelera de mi cabeza toda la información que estoy recopilando para intentar hacer la elección que creo que es la que demanda el Sevilla en estos momentos".

Monchi abundó en el asunto del entrenador, largo y tendido "¿El Sevilla puede traer a cualquier entrenador? No. El Sevilla debe traer al entrenador que se adapte mejor a sus circunstancias actuales. Igual que en su día decidií darle un giro al modelo con Jorge (Sampaoli) tras la salida de Unai (Emery) porque creía que era el moentno de arriesgar y queríamos dar un pasito más, ahora estoy examinando y estoy cogiendo mucha información. Estoy viendo en este Sevilla actual, con esta ilusión generada, con el pasado que tiene, con el futuro que queremos, con los futbolistas que tenemos, los que tienen que entrar y los que tienen que salir, con el presupuesto que tenemos... tengo que ver cuál es el perfil mejor".

Y mencionó a algunos de los entrenadores cuyos nombres están saliendo en la prensa. "No se trata de decir, trae a Bordalás, traer Rudi García, trae a Lopetegui, trae a Roberto Martínez... no es eso. No valen todos en función del momento. Nadie se para a examinar globalmente todos los aspectos que influyen en la próxima temporada. Ése es mi trabajo".