Sergi Gómez es otro de los futbolistas que puede salir del Sevilla si llegara alguna oferta que satisficiera a las partes. Dentro de la gran reestructuración de la plantilla, Monchi daría el visto bueno a una salida del central catalán, aunque, tras ser uno de los futbolistas con más minutos de la pasada temporada pese a ser un recién llegado, tampoco incomodaría demasiado su continuidad.

Según avanza ElDesmarque.com, el club le ha trasladado al agente del futbolista la posibilidad de escuchar ofertas por Sergi Gómez, que llegó en julio del año pasado y firmó hasta 2022, por cuatro temporadas.

El central fue el jugador de campo que más minutos disputó el pasado curso, sólo superado por Vaclik y por delante de Banega, Ben Yedder y Sarabia. Participó en 48 partidos y jugó 4.131 minutos.

Lopetegui contó con él en la selección sub 21, en la que lo hizo debutar en febrero de 2013, después de haber sido un habitual de la sub 19 y la sub 17. Y esto podría interferir positivamente en su situación, de no producirse una salida, para lo que tendría que llegar esa oferta que conviniese tanto al jugador como al club, que invirtió en él 4,5 millones de euros cuando lo fichó del Celta.