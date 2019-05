La ausencia de Monchi en la gala del XXV aniversario de Libre y directo hizo sonar las alarmas. El director general deportivo del Sevilla excusó su ausencia y se extendió la lógica especulación de que estaba enfrascado en la contratación del nuevo entrenador del Sevilla. Pero todavía quedan algunas jornadas claves para ello. Monchi no se movió de Sevilla, y siguió trabajando en la planificación con esa intensidad con la que quiso elogiar su labor José Castro, que recogió un galardón en dicha gala en su nombre. El isleño madura con calma la elección, posiblemente ya tomada tras varios contactos. Pero quedan algunos pasos previos a la esperadísima fumata blanca del entrenador del Sevilla.

El isleño, ausente por la mañana en el Caixafórum, donde Radio Sevilla celebró su gala, sí estuvo en la Facultad de Comunicación por la tarde clausurando el Máster de Periodismo Deportivo. Allí se explayó sobre el entrenador. "¿Qué prefieres, que traiga a uno precipitado o a uno del que yo esté convencido? Es una elección tan importante, el eje de un proyecto de un equipo, que hay que esperar y no pasa nada, porque la planificación del Sevilla es muy grande y estoy realizando gestiones paralelas al entrenador. Pero sí prefiero meter en la coctelera de mi cabeza toda la información que estoy recopilando para intentar hacer la elección que creo que es la que demanda el Sevilla en estos momentos".

Monchi abundó en el asunto del técnico largo y tendido, explicando los pasos del proceso. "¿El Sevilla puede traer a cualquier entrenador? No. El Sevilla debe traer al entrenador que se adapte mejor a sus circunstancias actuales. Igual que en su día decidí darle un giro al modelo con Jorge (Sampaoli) tras la salida de Unai (Emery) porque creía que era el momento de arriesgar y queríamos dar un pasito más, ahora estoy examinando y estoy cogiendo mucha información. Estoy viendo en este Sevilla actual, con esta ilusión generada, con el pasado que tiene, con el futuro que queremos, con los futbolistas que tenemos, los que tienen que entrar y los que tienen que salir, con el presupuesto que tenemos... cuál es el perfil mejor de entrenador".

Monchi "No es decir 'trae a Bordalás, Rudi, Lopetegui, a Roberto Martínez...'; no valen todos, es según el momento del Sevilla"

Y mencionó a algunos de los entrenadores cuyos nombres están saliendo en la prensa. "No se trata de decir, 'trae a Bordalás, trae a Rudi García, trae a Lopetegui, trae a Roberto Martínez...' no es eso. No valen todos en función del momento. Nadie se para a examinar globalmente todos los aspectos que influyen en la próxima temporada. Ése es mi trabajo".

En el Caixafórum, el presidente del Sevilla se refirió al secreto mejor guardado de su subordinado. "Monchi está trabajando, él tenía pensado venir, pero evidentemente éstos son días de trabajo intenso. Y está trabajando en lo suyo. ¿Qué es lo suyo en este momento?". La pregunta era retórica, pues a nadie escapa que lo suyo es la planificación y que ésta empieza por la elección del entrenador al que debe encargar el nuevo proyecto.

José Castro "Monchi trabaja intensamente; estamos trabajando en el entrenador y más pronto que tarde lo tendremos, en pocos días"

El técnico es como una presa que está sosteniendo el gran volumen de trabajo que tiene pendiente Monchi, referido a la reestructuración de la plantilla. "Estamos trabajando en el entrenador y más pronto que tarde tendremos entrenador, en pocos días", añadió Castro ante los periodistas de Radio Sevilla.

Y José María Cruz dio otra pista. "Tendremos entrenador cuando el proceso de análisis interno nos lleve a proponer el candidato más apropiado", explicó Cruz en Canal Sur Radio. "Con el visto bueno de la comisión ejecutiva y el consejo, se podrá llevar a cabo una negociación. Entiendo que el tener esa vacante genera la expectativa", añadió el director general del club. Precisamente mañana hay reunión del consejo de administración. "Los nombres son los mismos, los que sonaban el año pasado. Es un grupo reducido porque tiene que conocer la competición, el idioma y dar los resultados que se exigen. Son muy pocos candidatos", añadía el alto ejecutivo sevillano.