Las ausencias de Banega y Andre Silva han sido las notas destacadas en el entrenamiento de esta mañana del Sevilla. En la penúltima sesión preparatoria de cara al derbi del sábado no han participado el medio centro, titular indiscutible, ni el delantero, que tenía opciones de volver al once. Según ha asegurado la radio del club, ambos tienen pequeñas molestias físicas, aunque no están descartados para el derbi.

Mañana será la última sesión preparatoria y tras ella sabrá Joaquín Caparrós con qué elementos cuenta, al cien por cien, para jugar ante el Betis. Vaclik, que reapareció este miércoles entrenándose con el grupo, volvió a ejercitarse con normalidad.