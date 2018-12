Mestalla como gran reto

El crecimiento del Sevilla en el siglo XXI lo ha llevado a convertirse en un rival directísimo del Valencia, un equipo con mejor palmarés nacional al que ha superado el club nervionense en la plata internacional. Sin embargo, últimamente, los levantinos han convertido Mestalla en un fortín infranqueable para los hispalenses. La última victoria sevillista data de febrero de 2012. El equipo de Míchel remontó al de Unai Emery con goles de Medel y Jesús Navas (1-2).

Cosas del destino, menos de un año después sería Emery el que sustituiría a Míchel en el banquillo del Sevilla por la derrota de éste en Mestalla a manos del equipo que ya regía Ernesto Valverde, con el de Fuenterrabía sin trabajo tras su aventura en Rusia.

Aquel cruce de caminos de Míchel y Emery fue la antesala de un periodo de frustraciones sevillistas en Mestalla, un estadio poco propicio para los nervionenses, quienes en su etapa gloriosa del presente siglo han ganado allí poco: 1-2 con Caparrós en la 04-05; 0-2 con Juande en la 05-06; 1-2 con Jiménez en la 07-08; 0-1 con Manzano en la 10-11; y el mencionado 1-2 de Míchel.

Esos seis triunfos salpicados en las últimas 17 temporadas, las que han contemplado los Valencia-Sevilla en el presente siglo, han dado paso al mayor periodo de sequía. Seis años sin ganar, con cinco derrotas y un empate, son muchos para un equipo del peso específico del Sevilla, quien a cambio infligió a su nuevo archirrival una eliminación durísima en las semifinales de la Liga Europa 13-14.

Aquel Mbiazo recrudeció una rivalidad que ya había bebido de las fuentes de un par de cruces coperos, amén de esa pujanza por meter los codos en la Liga de Campeones. El Valencia ganó con holgura la carrera por el cuarto puesto el curso pasado y ahora el equipo de Pablo Machín se ha conjurado para devolver la afrenta: los jugadores sevillistas quieren dar un golpe en la tabla de la Liga.

"Sabemos lo que nos jugamos, y que será complicado y difícil, más en la cancha de ellos. Pero vamos por el buen camino, trabajando bien, y ganar sería dar un paso importante", dijo Franco Vázquez como última reflexión tras el partido ante el Villanovense. "Aquello va a ser una guerra, tenemos que dar un golpe en la mesa porque si ganamos allí creo que va a marcar mucho la temporada", comentó Juan Soriano yendo incluso más allá. Es el sentimiento que hay en el vestuario del Sevilla, cuyo triunfo con lo justo, por la mínima y sin atropellar a un rival menor como el Villanovense, podía estar relacionado con ese partido en Mestalla que ya tenían en la mente los jugadores.

Pablo Machín, por la cortedad de su plantilla y la incidencia de las lesiones, no pudo dar descanso a todos los titulares que hubiera querido en el partido de la Copa. Pero sí reservó a la que se antoja como su defensa titular en la capital del Turia: Carriço, Kjaer y Sergi Gómez. Y también al hombre que lo juega todo, al manijero del fútbol del Sevilla.

Después de muchísimos partidos, Banega no fue titular, aunque la incertidumbre del resultado y también la necesidad de activarse para no perder ritmo invitaron a Machín a sacarlo en el minuto 77 por Franco Vázquez, que no pudo descansar como sí hizo Sarabia. El madrileño hizo una sustitución testimonial al entrar por Muriel en el 86. Y Ben Yedder salió por Andre Silva en el 66 y jugó media horita escasa. Sea como fuere, el Sevilla no pisó a fondo el acelerador, incluso jugó con fuego. El gran reto de Mestalla estaba presente.