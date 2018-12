La Sampdoria, posible solución para Muriel

La situación de Muriel en el Sevilla continúa enquistada. En Lieja volvió a jugar algunos minutos y sus dos remates desviados no lo dejaron en buen lugar. El colombiano no termina de romper, pese a que con Pablo Machín empezó de titular y ha actuado muchas veces acompañado en el ataque, no como única referencia. Así pues, una salida sería vista con muy buenos ojos en el Sevilla y la Sampdoria podría ofrecer una solución.

Según publica La Gazzetta dello Sport, el delantero colombiano interesa a la Sampdoria, precisamente el club que lo traspasó al Sevilla por 21 millones de euros en el verano de 2017. Este pasado verano el Sporting lisboeta ya se interesó por los servicios del delantero sevillista, pero el club luso, inmerso en plena crisis institucional, no quiso hacerse cargo de la elevada ficha del colombiano y se frustró la operación.

Muriel despuntó en la Sampdoria, sin ser un delantero de referencia, y marcó 24 goles y dio 20 asistencias en 84 encuentros con el equipo genovés. En el Sevilla, en cambio, apenas ha marcado 13 tantos en sus 62 citas oficiales.