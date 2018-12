Andre Silva y su "situación delicada" para seguir en Nervión

Andre Silva no tiene claro qué destino tendrá cuando acabe su contrato de cesión en el Sevilla, que expira en 2019. Joaquín Caparrós ha afirmado que el Sevilla ejecutará la opción de compra, de 38 millones de euros, fijada en verano con el Milan. Pero el futbolista sabe que quien maneja su destino es Jorge Mendes.

El futbolista portugués, en una entrevista concedida a ElDesmarque.com, ha hablado de este asunto, de ese deseo del Sevilla de retenerlo expresado por Joaquín Caparrós. Y ha dejado caer que la última palabra la tendrá Jorge Mendes. "Lo vi en las redes sociales y en las noticias, pero a mí no me ha llegado nada. Si le llega a alguna persona primero le llegará a mi agente y después me lo comunicará. En lo que estoy concentrado es en mi trabajo y en lo que hago dentro del campo".

Preguntado directamente Andre Silva si le gustaría permanecer en el Sevilla en próximas temporadas, su respuesta ha sido una salida por la tangente: "Me gustaría ser feliz y jugar al fútbol. Ahora estoy en una situación delicada, pero sé que lo mejor para mí es lo que se va a hacer".

Lo que sí asegura el delantero de 23 años es que es feliz por elegir el Sevilla como club para relanzar su carrera tras su mala temporada en el Milan. "Estoy muy contento, la ciudad no es grande pero es bonita. El fútbol aquí me ha gustado mucho y estoy contento".

Y, a colación del deseo expresado por Caparrós, Andre Silva sí se muestra halagado por la posibilidad, lejana por lo que se ve, de que el Sevilla lo convierta en el futbolista más caro de su historia. "La verdad es que si eso pasa es porque hay una confianza muy grande, pero no puedo estar hablando de cosas que no han pasado".