El Sevilla FC ha partido este mediodía hacia Azerbaiyán, donde el equipo de Julen Lopetegui se mide este jueves al Qarabag (18:55) en el estreno de la fase de grupos de la UEFA Europa League, una competición en la que el equipo nervionense vuelve a tener puestas todas las ilusiones después de la decepción que la edición de la temporada pasada supuso caer ante el Slavia de Praga en la primera ronda eliminatoria.

El pentacampeón del torneo (2006, 2007, 2014, 2015 y 2016) ha partido a las doce y media desde el aeropuerto de San Pablo después de una sesión de entrenamiento en la que ha participado todo el grupo a excepción de Nolito, que, lesionado en el bíceps femoral, ha trabajado aparte. El sanluqueño ha sido el único jugador de la primera plantilla que no ha viajado. También está en la expedición el argentino Lucas Ocampos pese a que no podrá jugar al arrastrar una sanción de su etapa en el Marsella. Por otra parte, Alfonso Pastor se estrena como tercer portero, ya que Javi Díaz no pudo ser inscrito.

Los otros dos rivales del grupo del Sevilla son el APOEL Nicosia de Chipre y el Dudelange de Luxemburgo.

La lista de expedicionarios la forman Vaclik, Bono, Alfonso, Jesús Navas, Pozo, Sergi Gómez, Carriço, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Reguilón, Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Banega, Franco Vázquez, Óliver Torres, Rony Lopes, Bryan, Munir, Dabbur, De Jong, Chicharito y Ocampos.