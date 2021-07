Del estreno goleador de Diego Carlos con Brasil a los elogios de Scaloni a Acuña

Diego Carlos ha visto cumplido su sueño de niño de vestir la camiseta de la selección brasileña. El central sevillista, pese a que fue convocado por Tite para dos partidos en noviembre, no llegó a debutar, pero es uno de los fijos en la selección canarinha que va a competir en los Juegos de Tokio.

Este equipo, en una parada en Serbia, ganó a Emiratos Árabes (5-2) en un amistoso preparatorio para la cita olímpica y Diego Carlos impuso su ley en su saque de esquina a favor para conseguir con ello entrenarse como goleador con Brasil. Un imponente salto y un descomunal remate hicieron posible el primer tanto de Brasil, una de las selecciones favoritas para llevarse el oro olímpico en Tokio, donde también estará otro sevillista, Bryan Gil, con España.

No último teste antes de @Tokyo2020 , a #SelecaoOlimpica do Brasil venceu os Emirados Árabes por 5 x 2. (veja os gols)⚽️Gols: Diego Carlos, Reinier, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha (2). Agora é foco na estreia na quinta (22), às 8h30, em busca do ouro! 🇧🇷🥇#Olimpiadas pic.twitter.com/JCmBh2qxRZ