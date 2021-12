Jesús Navas fija su vuelta para "después del parón de Navidad"

Jesús Navas, uno de los jugadores con los que no ha podido contar Julen Lopetegui en los últimos dos meses casi completos, fija su reaparición para primeros de enero. El capitán sevillista, en una entrevista en la televisión del club, aseguró este jueves que espera estar para después del parón de Navidad y no recaer para ayudar al equipo.

“No estás en el campo es peor. Estar fuera y no poder ayudar es complicado. Me costó dormir. Teníamos más ilusión que nadie”, explicó el palaciego acerca de la eliminación del equipo en la Champions. Navas, al mismo tiempo, espera estar pronto con el equipo porque o pasa mal fuera: “Es complicado, soy muy nervioso y estar parado es dífícil; hay que mentalizarse, afrontar los plazos y estar preparado. Espero estar pronto... después del parón de Navidad estar ya bien y no recaer”.

Jesús Navas lamentó lo ocurrido la noche de Salzburgo. “Es la Champions, cada partido te marca. Hemos tenido opciones y hemos cometido errores. Se nos han ido los puntos. Contra el Salzburgo fue de nuevo por detalles... vi el partido solo, me pongo muy nervioso”, recordó incidiendo en que la eliminación vino por una mala fase de grupos.

Una final en el Sánchez-Pizjuán

No obstante, ya se ilusiona con la Europa League. “Ahora hay que levantarse, tenemos retos muy importantes; estamos muy bien situados en LaLiga, estamos en la Copa, tenemos ahora la Europa League y ése sería un reto muy bonito e ilusionante para nosotros y para la afición... jugar aquí en Sevilla una final, en nuestra competición, que nos ha dado tantas alegrías, sería algo muy grande. Yo siempre pienso en levantar todos los títulos que están en juego. Lo pienso así todos los años”, aseguró el ex campeón del mundo.

Por último, pidió un esfuerzo y apoyo a la afición. “El Sevilla se ha caracterizado siempre por levantarse; seguro que la afición estará con nosotros y el equipo seguirá dándole alegrías. El grupo es increíble. Vamos todos a una. Los compañeros lo dan todo. Este equipo sabe desconectar, ir a por todas y ya pensamos sólo en el próximo partido en Bilbao”, concluyó.