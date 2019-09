Joan Jordán: "Vamos a mejorar muchísimo con el balón, lo vais a ver"

Joan Jordán ha analizado en profundidad la actualidad del Sevilla, desde su llegada hasta su adaptación y cómo ha encontrado al club y a Julen Lopetegui. Lo ha hecho en una entrevista a SFC Radio en la que desgrana desde situaciones de vestuario y de grupo hasta la forma en la que el Sevilla está respondiendo en el campo y en qué necesita mejorar.

Al futbolista catalán, que llegó de un club humilde como el Eibar, le ha sorprendido la familiaridad del Sevilla. "Me ha sorprendido que un club tan grande como el Sevilla sea al mismo tiempo tan familiar, tan cercano. Eso es lo que viví en el Eibar, pero no lo esperaba en el Sevilla, siendo tan grande, y eso es positivo".

Ha hablado de la mejoría necesaria en la fase ofensiva. El parón ha servido para revisar los fallos de los tres primeros partidos. Y Joan Jordán promete mejoría, porque hace falta un poco de más tiempo para ver al Sevilla que quiere Lopetegui. "Yo creo que sí. Es cuestión de tiempo, que pasen las semanas, los entrenamientos, los partidos. Hablamos después de los partidos de lo que tenemos que mejorar, de los matices, y los estamos trabajando, de los tres partidos que hemos jugado. A nivel de juego respecto al partido del Celta, sobre todo con balón. Y va a mejorar muchísimo el juego con balón, lo vais a ver".

El gol y el esfuerzo físico

Ante el Celta, el Sevilla derrochó y derrochó y no logró marcar. "Cuando hacemos ese derroche físico en los primeros treinta minutos con el Celta, al que encerramos en su campo, con sus puntas cerca de su área propia, ese era el momento de ponerse por delante. Si no te pones por delante, debes merjorar esa faceta. Porque si no marcas puedes tener un bajón físico y estás cero a cero. Pero contra ese esfuerzo está lo larga que es la plantilla. Va a haber minutos para todos. Y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y alargar esos 30 minutos de acoso al Celta".

Preguntado directamente sobre si falta gol, replicó seguro: "No. Lo que tengo claro que el nivel del club y de exigencia es muy grande y si metiéramos muchos goles dirían que encajamos demasiados goles. Un club tan exigente como el Sevilla siempre tiene cosas que mejorar y eso es bueno. Está jugando Luuk y no ha metido ningún gol, pero va a marcar y va a dar alegrías. Dabbur, Chicharito que ha llegado ahora, el que juegue arriba va a marcar… Y nosotros que llegamos desde la segunda línea también tenemos que aportar ahí. Acabamos de empezar, las sensaciones son buenas. Creamos infinidad de llegadas con peligro y es cuestión de tiempo que entre".

Galones en la estrategia sobre Banega

Joan Jordán ha tomado galones para botar faltas y córneres, a veces por delante de Banega incluso."Realmente me da igual quién tire los córneres o los penaltis… Pero confío mucho en mi golpeo. He tenido la suerte de marcar en pretemporada de libre directo, he lanzado las estrategia. Éver también tiene un gran golpeo, nos vamos compaginando y lo más importante es que el equipo saque rendimiento de los golpeos".

Su determinación, a la hora de elegir un Sevilla en el que tendría mucha competencia, se nota en la forma de hablar. "He venido al Sevilla a jugar, tengo claro que quiero jugar y si no confiara en mí mismo no habría firmado por el Sevilla. Soy ahora mucho más regular de lo que era, un jugador muy completo que puedo jugar en varias posiciones del centro del campo. Y la temporada es muy larga, y sí, me veo jugando, aunque va a ver momentos para todos y todos vamos a ser importantes. Cuanta más competencia, mejor. La competencia es muy sana y eso es positivo".

El talento inédito de Dabbur

La competencia es buena y habrá sitio para todos, por ejemplo, Dabbur. "Dabbur, que no está yendo convocado, tiene talento y tiene muchas cosas que nos va a dar también. Va a tener su momento. La plantilla es larga y no cabemos todos en la convocatoria. Es injusto que no vaya, pero si fuera él no iría otro y también sería injusto. La temporada es larga y va a haber sanciones, lesiones… y vamos a necesitar de todos".

Un Sevilla camaleónico y competitivo. Competir es muy importante, y adaptarse al rival. Con los grandes fuera de casa tiene una asignatura pendiente el Sevilla. "La identidad no se debe perder nunca, esa identidad que tenemos como equipo no debemos perderla. Pero no es lo mismo jugar en el Camp Nou que jugar en Ipurúa; jugar en Granada que hacerlo en el Bernabéu. Cada partido tiene sus matices, cada rival te exige unas u otras cosas. Iremos a Ipurúa y no podremos jugar igual que en el Camp Nou. Adaptarse y competir es una cosa primordial. Un equipo que no compite no va a lograr nada".

Seguro de la respuesta competitiva. "Estamos comptitiendo muy, muy bien. Estamos adaptándonos muy bien a los partidos, jugando como un equipo pequeño, entre comillas, cuando tenemos que jugar así por momentos, porque el rival también juega. Con el Celta nos tuvimos que ir varios minutos atrás a defender. Es muy importante competir y estamos compitiendo muy bien. Fuera de casa, donde no tenemos a toda nuestra afición que nos apoya, competir es súper importante".

Conocimiento de la gloria del Sevilla

Siendo canterano del Espanyol, vio la final que su equipo perdió ante el Sevilla, en 2007. "Me acuerdo de la de Glasgow. Fue bonita. Recuerdo casi todas las que ha ganado últimamente el Sevilla. Tenía muy buen equipo, jugaban muy bien y competían como animales, que es súper importante. Más allá de jugar bien o mal, lo importante es competir bien siempre", insistió el catalán sobre lo de competir. "Levantar un título con el Sevilla debe de ser lo máximo", añadió anhelando ese sueño.

La competitividad de Lopetegui. "Me ha sorprendido para bien. Yo tenía la imagen del buen trato del balón, el típico juego de la selección, de equipos grandes. Y me ha sorprendido su capacidad competitiva. Es muy competitivo y le gusta trabajar también sin balón, que es muy importante. Lopetegui es muy cercano también. Y me alegro que la gente haya cambiado de opinión desde su llegada", dijo sobre la corriente negativa inicial sobre su elección como entrenador del Sevilla.

Su debut en la Liga Europa. "Será mi debut, es una competición que es sinónimo del Sevilla. Es una competición importante, muy bonita, y estoy con muchas ganas e ilusión de poderla jugar".

El estreno en casa. "Si te digo que... yo no me pongo nervioso nunca, pero... El Sánchez-Pizjuán impone para bien, el apoyo que te da es brutal. Fue salir al campo y decir, no hay ni foto de equipo, a empezar ya el partido, por la energía que te transmite la gente. Una sensación espectacular. Me podía llegar a imaginar algo así y por suerte voy a poder vivir muchos más partidos así". Incluso se lo comentó a su mujer. "Se lo dije a mi chica, se me pusieron los vellos de punta, pero hasta los de la cabeza. Y aún me comentaron que habrá habrá otros partidos más especiales. Eso debe ser espectacular".

La llamada del Sevilla y el orgullo de la familia. "No soy de vender humo ni de decir tópicos, ni de quedar bien. Sé que había interés del Sevilla cuando aún no estaba Monchi. Pero el Sevilla tenía que asentar sus cosas con Monchi y el hilo del Sevilla se quedó ahí... Yo no sabía si iba a ir o no. Y cuando me llama el Sevilla tenía muy claro que vendría al Sevilla. Lo tenía muy cerca de un equipo de la Premier, ganaba más dinero allí, eso es verdad. Pero a mi familia la llenaba más venir aquí, a mi mujer y a mis padres. Yo sabía que cuando le dijera, papá, que el Sevilla me quiere, que estoy muy cerca de cerrarlo, iba a ser un orgullo para él, porque sabe lo grande que es, la historia que tiene y lo especial que es. Y a mí lo que me llenaba era venir al Sevilla".