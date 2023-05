El plan de Mendilibar ante la Juventus: "Paciencia, pero con ritmo"

"Hay que respetar al rival. La Juve es un grandísimo equipo, nada más que llegas allí te recuerdan todos los trofeos que llevan y eso se te queda grabado en la cabeza". Así, con esa frase tan ilustrativa, concluyó la comparecencia previa al partido de este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán José Luis Mendilibar, que volvió a mostrar su naturalidad y su tranquilidad ante una cita que ha levantado tantísima expectación, tal y como hizo en la entrevista concedida a Diario de Sevilla.

Mendilibar no quiso dar muchas pistas sobre el estado de sus futbolistas. Por ejemplo, el de un Loïc Badé que apareció en el entrenamiento con un vendaje. "Mañana veréis, que ya me estáis preguntando la alineación por lo bajini".

¿Y Suso? "No sé si él os ha dicho si está para 90 minutos o para jugar al final, que os gustaría saber también. A ver, el que está está. No llegan todos en las mismas condiciones. Todos quieren estar, estos partidos los quieren jugar todos y eso es bueno para mí, pero para competir y jugar, no sólo para estar en la foto. Algunos tienen ciertas dudas sobre que puedan o no puedan terminar el partido o que los pueda poner al principio o no. Soy yo el que después de hablar con ellos me la tenga que jugar".

La paciencia para no hacer el juego a la Juve

¿Qué Juventus espera Mendilibar? "La verdad es que no lo sé a ciencia cierta. No sé si va a salir esperándonos. ¿Pero cuando tengan el balón ellos nos lo van a dar? Un equipo también querrá tener el balón y hacernos daño. Si nosotros estamos bien acertados a la hora de apretar, de defender, de dificultar la salida del balón de ellos, tendremos nuestras opciones... si ellos nos dejan hacer eso. Si juegan más directos y esperando que seamos nosotros los que cometamos un error para salir ellos a la contra, tendremos que tener paciencia también, un poco todo".

"Partiendo de la paciencia -insistió el vizcaíno-, pero sin acomodarnos y dando ritmo al juego, a las circulaciones de balón, a las finalizaciones... No es tener el balón por tenerlo. Queremos llegar", argumentó el entrenador sevillista.

"Con tranquilidad y cabeza", dijo sobre su gestión interna del partido y su presión implícita. "Sin volver locos a los jugadores, porque la semana ha sido tranquila, sin meter demasiadas cosas del rival en la cabeza del jugador... Como otro partido cualquiera. Hoy, víspera del partido, hemos visto cosas del rival y poco más. Hemos jugado hace una semana con ellos y lo tenemos bastante fresco. Tampoco tenemos que incidir demasiado, porque ahí sí podrían entrar los nervios, al preocuparnos demasiado del rival. Nos preocupamos más de nosotros mismos".

El estado anímico del veterano Mendilibar

Mendilibar fue preguntado directamente si se encontraba, personalmente, ante el partido más importante de su dilatada trayectoria. "Si os contesto por la gente que tengo delante ahora mismo, sí es el partido más importante de mi carrera. Pero yo siempre he dicho lo mismo, importante son todos. Cuando subí de Regional Preferente a Tercera también fue el más importante, porque si no, no estaríamos aquí ahora mismo".

Ese ejemplo lo puso también para los mismos periodistas. "Vosotros igual, habéis estado haciendo competiciones más pequeñas y habéis puesto las mismas ganas que ahora... Es verdad que es una semifinal para jugarse una Europa League y esmuy importante, pero ha habido otros partidos que han sido importantes, aunque no haya habido tanta gente delante mía", dijo sobre la multitudinaria rueda de prensa.