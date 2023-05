La veteranía es un grado: a Turín con marchamo de campeón

La plantilla del Sevilla disfruta del descanso del guerrero. Este fin de semana no hay actividad ninguna para los profesionales sevillistas, que pueden desconectar después de haber llegado a la ansiada meta de la permanencia, esos 44 puntos que sumó el equipo de José Luis Mendilibar con la sufrida remontada ante el Espanyol y que suponen la salvación virtual. Con el alivio que supone aparcar definitivamente la Liga sin más angustias ni agobios, después de poner fin a la pesadilla, como escribió Monchi en Twitter, es la hora de dejarse llevar por la imaginación. La hora de soñar con una nueva final europea. Pero hay un escollo en medio del Sevilla y su objeto de deseo, nada menos que la Juventus de Turín, uno de los equipos con más experiencia competitiva del Viejo Continente.

La Vecchia Signora espera y además lo hace ya con la UEFA Europa League como única posibilidad de ganar un título esta temporada. Una pieza de deseo compartido por tanto que además garantiza un puesto en la Champions, algo que ahora mismo el equipo de Massimiliano Allegri, en medio de un bache de resultados y juego, no tiene ni mucho menos garantizado -hoy juega un partido clave con el Atalanta-, pese a que la justicia italiana le devolvió al equipo bianconero los 15 puntos por el Caso plusvalías. Es decir, tanto para uno como para otro, las semifinales que disputarán entre este jueves 11 de mayo y el siguiente jueves 18 es el tren inesperado y único hacia la gloria, en sendas temporadas aciagas, cada uno por sus motivos.

Sólo dos sevillistas no han ganando ni un título

Y para afrontar este altísimo reto, el Sevilla cuenta con un factor importante, muchas veces denostado precisamente porque implica una excesiva edad de su plantilla: la veteranía. De los 24 profesionales que componen la nómina de futbolistas del Sevilla, apenas dos no han ganado nunca ningún trofeo. Uno de ellos es el joven Loïc Badé y otro el ya veterano Erik Lamela, en cuyo palmarés apenas aparece el Premio Puskas 2021 otorgado por un golazo de rabona con el Tottenham al Arsenal antes de fichar por el Sevilla.

De Rakitic a Jesús Navas, capitanes y campeones

En contraste, hasta once futbolistas, diez para ser más exactos, ya saben lo que es jugar unas semifinales y levantar el título de la UEFA Europa League. Y además, con el Sevilla. Lo hizo en 2014 Ivan Rakitic, antes de ser fichado por el Barcelona. El 14 de mayo de 2014, el suizocroata levantó como capitán sevillista la tercera UEFA Europa League, la primera del trienio mágico de Unai Emery. Y lo hizo además en el Juventus Stadium de Turín donde jugará este jueves el Sevilla.

Y en agosto de 2020 nueve futbolistas de la actual plantilla jugaron y ganaron la sexta Europa League, con la remontada final ante el Inter de aquel equipo de Julen Lopetegui: Jesús Navas levantó el trofeo como capitán tras jugar aquel torneo sin público en Alemania junto a Bono, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Suso y En-Nesyri. Bryan Gil también estaba en aquella plantilla, por lo que son once los jugadores que ya saben lo que es afrontar una cita como la de este jueves, aunque no jugó ni un minuto en aquel torneo silencioso.

Fernando, el de mejor palmarés: 18 títulos

Los futbolistas que tienen más títulos en su haber son también los más veteranos. En primer lugar figura Fernando, con 18 títulos nacionales e internacionales entre el Oporto, el Manchester City y el Sevilla. En segundo lugar, están los 16 de Rakitic entre el Barcelona, el Sevilla, el Schalke 04 y el Basilea.

Y en tercer lugar está Jesús Navas, campeón del mundo y de Europa con España y con 11 títulos en total, siete de ellos con el Sevilla, los cinco que ganó en la primera etapa de Juande Ramos y la Copa de 2010, tres años antes de su traspaso al City. Los del Sevilla son las Copas de la UEFA 2006 y 2007; la Supercopa de Europa 2006, la Supercopa de España 2007; las Copas del Rey 2007 y 2010; y la Europa League 2020.

Luego hay jugadores que no saben lo que es ganar un título con el Sevilla y están ansiosos por saborear esa gloria particular, después de haber gozado de otros grandes títulos. Ahí están los casos de los tres argentinos campeones del mundo, Montiel, Acuña y Papu Gómez, tres futbolistas que además tienen un amplio palmarés.

Tres recientes campeones del mundo

Montiel se lleva la palma con 11 títulos: tres con Argentina y ocho con el River Plate, tres de éstos internacionales, la Copa Libertadores que ganó al Boca en el Bernabéu y dos Copas Sudamericanas. Acuña tiene los tres mismos títulos con Argentina (Mundial, Copa América y Finalissima), más tres títulos nacionales con el Sporting portugués. Y Papu Gómez tiene cinco títulos con Argentina desde la sub 20 y una Copa Sudamericana con el Arsenal. En otro grupo están futbolistas que han ganado títulos nacionales con sus clubes: Marcao (3), Nianzou (6), Rekik (2 y un Europeo sub 17), Alex Telles (8) y Rafa Mir (campeón de Segunda con Wolverhampton y Huesca y del Europeo sub 19).

En el Sevilla hay galones y veteranía para partidos de este nivel, y eso que la Juve es mucha Juve. Pese a la mala temporada, en el vestuario sevillista saben lo que significa jugar para ser campeón.