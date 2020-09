Koundé, el modelo de gestión y el crecimiento deportivo

El Sevilla va a vender a alguna de sus figuras emergentes. Es lo que se puede colegir de las palabras de Monchi al reconocer la oferta que ha llegado a las oficinas de Nervión por Koundé. El Manchester City, que haya trascendido en la prensa, ha sido el primero en tentar a una de esas figuras emergentes del equipo de Julen Lopetegui, que por otro lado quiere crecer en consonancia con el club, dar ese salto en la Liga y la Champions que tanto repiten desde los dirigentes a los últimos en incorporarse, como Rakitic. De momento, el Sevilla ha rechazado la oferta del City. ¿Pero volverá a rechazarla si la sube sustancialmente?

Lo que parece obvio es que el Sevilla ahora está en un posición de fuerza, por estar clasificado para la Champions, por ser campeón de la Europa League, por poder ganar otro título el jueves. Y lo que también está claro es que antes de la final no va a haber ningún gran movimiento. Pero que los habrá cada vez parece más claro. Sobre todo tras la defensa que realizó Monchi del modelo de gestión y de negocio que ha llevado al Sevilla a la cima de Europa, que no hace falta recordar que se fundamenta en lograr ingresos extraordinarios por la venta de sus figuras emergentes.

Eso sí, el listón ahora está mucho más alto y la cifra de 55 millones de euros, que es lo que ofreció el City, ya no es considerada por el comité de dirección del Sevilla como una "oferta fuera de mercado". Con esa subida de listón, el club de Nervión espera seguir creciendo, aunque sea con la pena de renunciar a uno de sus pilares. En ese sentido, no se va a salir del carril.

"Hemos rechazado una oferta por Koundé que multiplica por 2,5 lo que costó el año pasado, cuando muchos decían que era muy caro", reconoció Monchi, quien, en cambio, puso en duda que el futbolista ya tenga un pacto verbal con el City en caso de acuerdo entre los clubes. "Dudo mucho que Koundé haya llegado a un acuerdo con el City, porque tiene un trato con el Sevilla. No, no, ya te digo yo que Koundé no ha llegado a ningún acuerdo con el Manchester City".

El director deportivo afirmó que el Sevilla respondería si llegara a una nueva oferta del City, pero cuando lo creyera oportuno. "Si volviera pues lo volveríamos a escuchar y le volveríamos a responder. ¿Cuándo le respondemos? Cuando nosotros creamos oportuno. Como no sé si van a volver o no, tampoco tenemos un cronograma hecho. No es algo que nos preocupe, porque conociendo a Koundé seguro que está pensando más en Lewandowski, en Müller, en Sané y en Gnabry que en otras cosas".

Con esta frase parece que queda claro que Koundé jugará la final de la Supercopa. ¿Pero qué pasará luego? Ahí es donde hay que leer entre líneas, sin tener que ser excesivamente perspicaz, para saber que el Sevilla va a seguir vendiendo, cuando Monchi defiende el modelo. "El Sevilla tiene un modelo de negocio, de gestión, desde hace 20 años más o menos, que nos ha traído 20 finales a esta ciudad, 10 títulos, siete europeos y tres nacionales, y mi recomendación al consejo de administración es que no lo cambiemos. Si nos ha ido muy, muy, muy bien, no veo ningún motivo para cambiarlo", aseguró Monchi.

El gestor también dejó claro que ahora el Sevilla se siente fuerte para seguir creciendo. Y puede valorar las ofertas con un listón más alto, que dejó atrás los 40 millones de euros de sus anteriores ventas –Ben Yedder, Daniel Alves, Lenglet o Gameiro alcanzaron esa cifra o se acercaron–. "Tenemos la posibilidad de decirle que no a una oferta que multiplica por más de dos y medio el precio de un jugador que hace un año todo el mundo decía que era caro… porque tenemos la posibilidad de decirle que no", dijo. "Ahora bien, el modelo está claro y nos ha hecho ganar 10 títulos y jugar 20 finales", insistió. O sea, que a buen entendedor...

El Sevilla se encuentra además que, tras haber invertido más de 50 millones de euros, aún debe perfilar la plantilla, tiene excedentes de cupo, los jugadores descartados siguen ejercitándose en la ciudad deportiva y no hay movimientos ningunos de salida en este sentido. "Están bastante paradas. El mercado lo estáis viendo. No hay movimientos. Muchos clubes están sometidos a la dictadura del límite salarial y tienen problemas para contratar a jugadores y a día de hoy pocas novedades hay".

Por ello, si el mercado sigue atascado salvo por esas tentativas de la Premier por pilares del equipo, la ecuación está bastante clara, siguiendo el modelo que, como recordó Monchi, "ha traído a esta ciudad 10 títulos".