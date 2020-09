Monchi: "La oferta rechazada por Koundé multiplica por 2,5 lo que costó"

Monchi ha dado un nuevo repaso a la planificación del Sevilla, destacando sobre todo sus palabras sobre Koundé, tras la oferta presentada y rechazada por el jugador de parte del Manchester City. "Hemos rechazado una oferta por Koundé que multiplica por 2,5 lo que costó el año pasado, cuando muchos decían que era muy caro", dijo el director general deportivo, quien recordó que el "modelo del Sevilla ha traído 10 títulos y 20 finales", aunque él recomendará que no sea traspasado si el City volviera a la carga.

El gestor isleño fue preguntado una y otra vez por esa oferta que el Sevilla rechazó la semana pasada por el joven central galo. Y negó rotundamente que sea cierto que Koundé ya tenga un acuerdo con el City, como ha salido en algún medio extranjero. "Dudo mucho que Koundé haya llegado a un acuerdo con el City, porque tiene un trato con el Sevilla. No, no, ya te digo yo que Koundé no ha llegado a ningún acuerdo con el Manchester City".

Eso sí, reconoció la oferta realizada por el City. "Es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules. Ese club nos ha transmitido una oferta que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada".

Pero eso no quiere decir que no se produzcan nuevas conversaciones, si el City vuelve al ataque por Koundé. Monchi fue preguntado por si el Sevilla atendería una oferta superior por el central antes de la Supercopa: "Si volviera pues lo volveríamos a escuchar y le volveríamos a responder. ¿Cuándo le respondemos? Cuando nosotros creamos oportuno. Como no sé si van a volver o no, tampoco tenemos un cronograma hecho. No es algo que nos preocupe, porque conociendo a Koundé seguro que está pensando más en Lewandowski, en Müller, en Sané y en Gnabry que en otras cosas".

Koundé y el modelo de vender

Monchi recordó que al Sevilla le ha ido muy bien con su modelo de gestión, en el que siempre trata de sacar una importante plusvalía a sus futbolistas, o sea, vender si la oferta convence. "El Sevilla tiene un modelo de negocio, de gestión, desde hace 20 años más o menos, que nos ha traído 20 finales a esta ciudad, 10 títulos, siete europeos y tres nacionales, y mi recomendación al consejo de administración es que no lo cambiemos. Si nos ha ido muy, muy, muy bien, no veo ningún motivo para cambiarlo. A partir de ahí tenemos la posibilidad de decirle que no a una oferta que multiplica por más de dos y medio el precio de un jugador que hace un año todo el mundo decía que era caro… Si le hemos dicho que no es porque tenemos la posibilidad de decirle que no. Ahora bien, el modelo está claro y nos ha hecho ganar 10 títulos y jugar 20 finales".

La cláusula de rescisión de cerca de 90 millones de euros de Koundé es muy elevada. Y hay sevillistas que piden que el club se remita a ella en cualquier caso. "Yo que soy asiduo a las redes sociales. cuando dicen cláusula o nada, lo respeto, igual que cuando leo que hay que venderlo. Este club escucha y respeta y a veces incluso reconocemos que nos hemos equivocado y que el aficionado tiene razón, muchas veces, pero no hay más nada. Cada uno puede decir lo que crea oportuno y lo respetamos".

Franco Vázquez y Carlos Fernández

Dos temas concretos que abordó Monchi a preguntas de la prensa fueron los de Franco Vázquez y Carlos Fernández, dos futbolistas que han aparecido vinculados a distintos equipos en la prensa.

Sobre el Mudo rechazó que hubiese nada con la Lazio: "No hay ninguna negociación con la Lazio por el Mudo. Yo todo lo que he sabido de esa operación es por lo que he leído en prensa, por lo cual no tiene ninguna credibilidad. Yo lo he visto entrenando en el equipo, en las probaturas que ha hecho el míster ha estado entrando y saliendo y va a viajar a Budapest. A día de hoy es un jugador importante dentro de nuestro esquema. Le queda un año de contrato y tenemos casi un año para pensar lo que él quiere hacer y lo que nosotros queramos hacer, no hay ningún tipo de urgencia".

Y en cuanto a Carlos Fernández reconoció que las ofertas de hace dos semanas fueron rechazadas y se ha parado todo en torno al delantero, de momento: "Es verdad que en este comienzo de mercado hubo equipos que mostraron mucho interés, hubo algunas ofertas formales que fueron rechazadas desde el primer momento y hace diez o quince días que no hay ningún movimiento en torno a Carlos. Hoy ha entrenado con el equipo, y va a viajar a Budapest, como el Mudo".

Las salidas, atascadas

Otro asunto importante fue el de las cesiones y los descartes. Monchi dijo que este martes, cuando viaje el Sevilla a Budapest, Lopetegui dará la lista de convocados y ahí se verá si va algún cedido descartado.

A raíz de ahí surgieron los nombres de Amadou, Gnagnon... "De Gnagnon dije que dependía de él y estamos valorando si su grado de involucración y profesionalidad es adecuado para que pueda rendir todo el año a las órdenes del míster. Seguimos valorándolo".

Sobre Amadou, negó que hubiese habido algún contacto con el Cádiz. "A día de hoy no hay ninguna negociación abierta con el Cádiz. Sabéis la magnífica relación que hay con el Cádiz, tanto con Manolo Vizcaíno como con Óscar (Arias), pero no hay ninguna negociación abierta".

Además, reconoció que las salidas están bastante atascadas por los límites salariales y la situación del mercado de fichajes: "Están bastante paradas. El mercado lo estáis viendo. No hay movimientos. Muchos clubes están sometidos a la dictadura del límite salarial y tienen problemas para contratar a jugadores y a día de hoy pocas novedades hay".

También recordó que el Sevilla ha fichado lo que quería, las primeras opciones, al ser preguntado concretamente por ello. "Los jugadores que están aquí son los que queríamos: Iván, Bono, Óscar y Marco son los jugadores que queríamos y los que teníamos como objetivo para traer".

La Supercopa de Europa

El director deportivo habló también de la Supercopa de Europa, de los nervios previos. "A 72 horas de disputar una final ya hay esa motivación, esa ilusión, por intentar abordar y enfocar el partido de la mejor manera posible. Imagino que a medida de que vayan pasando las horas y ya mañana nos desplacemos esa ilusión, ese nerviosismo irá en aumento. Pero estamos acostumbrados a haber vivido en el último mes situaciones muy similares y ojalá seamos capaces de dominarla, controlarla, gestionarla para después en el campo sacar el partido necesario para después conseguir el título".

Monchi fue preguntado sobre si el Bayern Múnich es tan claro favorito, y si es tan temible tras haberles hecho ocho goles al Schalke 04 en la Bundesliga y al Barcelona en la Champions. "Hombre, evidentemente nos enfrentamos a un rival que ahora mismo podemos considerar como el mejor equipo de Europa. Se encuentra en un estado prácticamente perfecto en cuanto a rendimiento, confianza, agresividad, ambición... Han conformado una plantilla que ha ido de menos a más desde que llegó su nuevo entrenador, ya ha encontrado su velocidad de crucero en estos últimos dos meses, ganando todo lo que se le ha puesto por delante. Decir que el favorito es el Bayern de Múnich, no descubro nada. Pero, de momento, nosotros vamos a viajar mañana a Budapest y nos vamos a presentar al partido. A partir de ahí vamos a intentar por todos los medios que el título venga al Sevilla".