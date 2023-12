Diego Alonso siente "apoyo" del club: "El fútbol está siendo cruel"

Diego Alonso, que está más fuera que dentro del Sevilla tras la eliminación europea a manos del Lens, reconoció ante los micrófonos de Movistar que al Sevilla le faltó eficacia y lamentó que el fútbol esté siendo "cruel" con sus futbolistas.

"Sin duda nos faltó eficacia con la cantidad de veces que llegamos, y al no ser eficaces, ellos se pusieron por delante. El equipo siguió, empata, pero ellos al final con el equipo volcado marcan el 2-1. El resultado es cruel con lo que venimos haciendo. El fútbol está siendo cruel sobre todo con los futbolistas, con lo que están haciendo en el campo. También con la afición, con el club, porque hay apoyo", dijo.

El uruguayo no se ve todavía fuera del Sevilla. Habló ya del sábado: "Si queremos revertir esto debemos ser fuertes y pensar ya en el Getafe. Me siento fuerte porque veo dentro del campo la respuesta de los jugadores. No es el vestuario, que también, es el campo el que lo dice. Honradez, disciplina, de frente siempre el vestuario. Pero en el campo, uno siente, lo nota, el público ve cómo reacciona el equipo. Los futbolistas se merecen que salgamos adelante".

Y también habló del respaldo que siente por parte del club y de los jugadores: "He sentido hasta el momento respaldo permanente y absoluto. De Víctor Orta, de Pepe Castro, de los jugadores. Es complicado, a nosotros nos gustaría estar ganando. Estamos sufriendo nosotros como el aficionado. Yo no hablo de suerte, porque se entrena y se tiene que enfrentar. Seguiremos buscando e insistiendo en cada detalle para ser mejores, y que el sábado pague los platos el Getafe y podamos brindar un triunfo.

También lamentó que los arbitrajes hayan influido, como en Mallorca. aunque no quiso excusarse con eso: "Hoy también el primer penal que se cobra no lo es, pero jamás me excuso en el arbitraje, y tampoco en la mala suerte. La buena suerte es que entrenamos todos los días de siete de la mañana a siete de la tarde. Y me entrego a diario".