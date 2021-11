Delaney sigue sin saber que hay cámaras en los campos para el VAR

Complicado explicar que Delaney volviera a cometer un error tan cargado de ingenuidad. Contra el Espanyol fue por aplaudirle al árbitro sin tener en cuenta que lo estaba viendo el auxiliar, esta vez fue soltarle un manotazo a Bamba cuando las cámaras del VAR después revisan este tipo de situaciones. A los sevillistas les costó irse del partido y Julen Lopetegui deberá pegarle un buen tirón de orejas, aunque ahora mismo es una gran ayuda para Fernando en el plano defensivo.

Delaney | Con tantas cámaras, otra vez un error infantil

Ya estuvo a punto de rozar el penalti minutos después del uno a cero, pero se salvó de milagro cuando se arrojó al suelo ante Jonathan David en el área, pero después no pudo ser más ingenuo cuando le soltó el brazo de manera innecesaria a Bamba. Parece que no le han explicado todavía que con el VAR se pitan esas faltas tan absurdas.

Ocampos | Segundo gol en apenas tres días, ha vuelto a coger la racha

Sin duda, fue la única buena noticia para los sevillistas en el desastre de partido que protagonizaron.El argentino necesita sentirse con confianza y la ha cogido, hasta el punto de materializar dos goles en apenas tres días. Después entró en la misma locura que todos los demás, pero eso es algo habitual en él.

En-Nesyri | Se está precipitando su retorno y no está aún

No transmite la sensación de estar con el mínimo de físico exigible para participar de igual a igual que el resto de sus compañeros. Es verdad que lo están dosificando dándole pocos minutos, pero es evidente que no tiene ni la velocidad para el pique ni el toque necesario. Con el Osasuna le dio un gol a Ocampos, pero ante el Lille no aportó nada.

Suso | El propio futbolista se pregunta a sí mismo por qué lo quitaban en esa falta

Debe tener Lopetegui a Joan Jordán como un especialista en los lanzamientos de faltas con un infinito número de aciertos mayor que Suso en los entrenamientos. El propio zurdo no se explicaba que lo quitaran con esa falta a favor y de forma tan precipitada, entre otras cosas porque por su fútbol no lo merecía.