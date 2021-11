Rekik, novedad en la lista de convocados para el Sevilla - Lille

El defensa neerlandés Karim Rekik, que se lesionó en el partido de la tercera jornada en tierras francesas, es la gran novedad en la lista de convocados por Julen Lopetegui para el encuentro ante el Lille de este martes. La cita, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, es clave para el Sevilla en sus opciones para estar en octavos de final.

Rekik sufrió el pasado 20 de octubre una lesión muscular en el estadio Pierre Mauroy que le afectó a los isquiotibiales y lo obligó a perderse tres encuentros de Liga, ante Levante, Mallorca y Osasuna. El ex jugador del Hertha Berlín regresó este lunes a los entrenamientos con el grupo y el propio Lopetegui confirmó que, junto con Delaney y Montiel, estará disponible, al igual que ya recuperado En-Nesyri, quien ya jugó 15 minutos ante Osasuna. No lo está el Papu Gómez, que sigue apartado del grupo tras regresar con una lesión de su última concentración con la selección argentina. Junto con Gudelj e Idrissi, que no están inscritos en competición europea, es baja para este encuentro.

El guipuzcoano ha citado a 22 jugadores. Bono, Dmitrovic, Alfonso Pastor, Jesús Navas, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Acuña, Augustinsson, Fernando, Delaney, Óliver Torres, Joan Jordán, Rakitic, Ocampos, Óscar Rodríguez, Lamela, Suso, Munir, Rafa Mir y En-Nesyri.