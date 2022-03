Lopetegui: "Están generando un ambiente de final en Vallecas"

Julen Lopetegui ha realizado la habitual comparecencia ante la prensa previa al partido del Sevilla, que este domingo, a la hora del almuerzo, visita al Rayo Vallecano (14:00). "Venimos de jugar el jueves y en dos días y medio afrontamos un partido complejo ante un buen equipo como el Rayo Vallecano que lleva toda la semana preparando el partido y en un estadio diferente a todos, lo conozco bien. Sé la la dificultad añadida que significa Vallecas, por el buen equipo que está enfrente, y por por cómo es el estadio, por cómo empujan. Tenemos que ser capaces, al margen del contexto, desarrollar lo que tenemos que desarrollar y ser capaces de superar a un buen rival", comenzó.

Se le refería a Lopetegui que Comesaña decía que "el Rayo debe ganar por lo civil o lo criminal". "Eso marca un poco lo que ellos sienten. Hace mes y medio o dos meses tenían los mejores números como local de Europa, no de España. Y es cierto que la Copa seguramente pudo dividir esfuerzos, pero ahora están ya centrados en la Liga y espero a un equipo tremendamente complicado. Ellos generan ese ambiente de final y esa frase se dice muchas veces, pero por encima de la frase está la confianza en los árbitros y si un equipo gana debe hacerlo en el campo y no por otros factores. A veces esas frases se sacan de contexto, pero no significa más que las ganas y la intensidad con la que van a afrontar el partido, que van a ser paralelas que las nuestras. Porque para nosotros es igual de importante".

"Aprietan muchísimo, juegan bien, un equipo intenso y bueno. Te obligan a estar atentos siempre. En Vallecas todo pasa muy rápido y tenemos que estar bien preparados y concentrados", añadió sobre el partido.

Lopetegui habló del estado físico del Sevilla tras su batalla con el West Ham. "Como es habitual después de un partido tremendamente exigente, con un rival que nos llevó al límite en todos los aspectos, estamos con 13 jugadores de campo. Recuperamos a Delaney a Rakitic, pero perdemos a Joan Jordán, que está sancionado. Hablamos de 13 ó 14 jugadores de campo. De aquí a mañana valoraremos el estado de cada uno, cada hora que pasa es importante y las sensaciones reales las tendremos esta noche o incluso mañana por la mañana, para elegir el once de Vallecas".

La clasificación de la Liga está al margen en la mente de Lopetegui. "Yo miro al rival que tenemos enfrente, que es suficientemente importante y complicado. Mirar la clasificación no vale para nada. Vale preparar cada partido con la máxima intención e intensidad. En esta Liga cada partido es una conquista y te aseguro que en Vallecas, mucho más".

La cantera como recurso: "Habrá bastantes canteranos en la lista, como es habitual. Tenemos nueve bajas creo y tendremos que tirar de los chicos de la cantera. Indirectamente afecta al segundo equipo todo esto. Los que traemos los traemos convencidos de que nos pueden ayudar, y ellos vienen con entusiasmo y alguno de ellos ha tenido oportunidad de debutar y siempre estamos atentos a lo que pase en la cantera".

El papel de Iraola: "Está haciendo un trabajo sensacional, ya lo hizo en el Mirandés y lo está haciendo en el Rayo. Le ha dado un estilo muy característico y es un equipo muy reconocible. En la Copa no se clasificaron por muy poquito para la final y en la Liga es un equipo muy complejo. En casa llevan sin ganar pero han estado cerca y han hecho méritos para ello. Ese es el equipo de Andoni".

Motivos multifactoriales de las lesiones: "Ha habido muchísimas circunstancias, es multifactorial. Ha habido algunas lesiones han sido traumáticas, y eso ha obligado a la reiteración de algunos jugadores, y luego la reiteración en el tiempo, las selecciones… Ha habido muchos factores, pero más que pensar en eso pensamos en buscar soluciones y en creer en los que están disponibles. Somos conscientes de las dificultades, pero también de la capacidad de los que están disponibles. Ojalá antes tengamos cuanto más jugadores porque eso nos hará más competitivos, sin ninguna duda".