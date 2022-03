El Sevilla, a subir su prestación a domicilio ante el urgido Rayo Vallecano

El Sevilla mostró ante el West Ham todas las virtudes que lo acreditan como uno de los equipos más sólidos en su feudo de toda Europa. Se dieron todos los factores para que se manifestara la fortaleza del Ramón Sánchez-Pizjuán, desde la perfecta comunión con su público, hasta el despliegue ofensivo con hasta 22 acciones de ataque o la seguridad del último bastión defensivo, Bono, con un paradón a Vlasic en el minuto 11 que encauzó el triunfo. Incluso el técnico del West Ham realizó un encendido elogio de la actitud del público, que llevó en volandas a su equipo en pos del triunfo.

El resultado se plasma en las estadísticas, sólo una derrota en casa, en la Champions ante el Lille (1-2), que mostró aquel día su cartel de vigente campeón de la Ligue 1. Pero a domicilio no se dan todas esos factores. No termina de romper el Sevilla de Lopetegui fuera esta temporada, después de haber tenido una línea en los dos años precedentes de temible visitante. Ahora, en Vallecas, tiene el reto de romper la racha viajera, justo antes de viajar a Londres para intentar sellar su pase a octavos de final de la Europa League. Debe emerger de nuevo el Sevilla fuerte a domicilio que hace tiempo no se ve.

Cuatro empates consecutivos lejos de Nervión han estrechado el colchón de puntos con sus perseguidores, Barcelona y Atlético, a los que además debe visitar en esta segunda vuelta. Por ello, Vallecas se antoja como el lugar ideal para lograr el primer triunfo fuera de casa desde el 3 de enero, cuando venció en Cádiz. Pero se da la circunstancia de que el Rayo lleva cinco partidos consecutivos de Liga perdiendo. Y la racha negativa es mayor si se incluye la derrota en la semifinal de Copa con el Betis en Vallecas y el empate en Heliópolis. No gana en Vallecas desde el 2 de febrero, en la Copa al Mallorca (1-0). Y en la Liga aún no sabe lo que es ganar este año.

El último triunfo liguero del equipo de Andoni Iraola fue antes de Navidad, el 18 de diciembre, en Vallecas ante el Alavés (2-0), goles de Sergi Guardiola y Catena. Fue en la decimoctava jornada y ahora, en esta vigésima octava, buscará el Rayo reencontrarse con el triunfo en la Liga. Desde entonces, sólo ganó en la Copa hasta caer en las semifinales frente al Betis.

Es el cruce de rachas que se dará este domingo a las 14:00 en Vallecas, último partido a domicilio del Sevilla antes del parón liguero, que a su vez será el último de esta temporada. El encuentro llega con el equipo de Lopetegui algo distraído con la Europa League, con ese partido en Londres... El de Vallecas se jugará en menos de las 72 horas recomendables entre partido y partido, de nuevo, como otras veces. Y también con varios futbolistas que no están aún en condiciones de jugar, ya sea como titulares o como suplentes.

Sí lo hará presumiblemente Rakitic, quien se cayó a última hora del once inicial frente al West Ham por una indisposición. El jueves reapareció Martial, uno de los lesionados muscularmente, pero aún no pudieron hacerlo Montiel, Diego Carlos, Papu Gómez ni Fernando, que optó por seguir forzando su tobillo hasta el final de temporada, cuando posiblemente tendrá que operarse.

Es decir, las bajas podrían condicionar de nuevo al Sevilla, que en cambio sí continúa mostrando su fiabilidad como anfitrión pese a que las incidencias y las bajas no dejan de condicionarlo un partido tras otro. Por esto, no debe ser una excusa que no tenga a todos sus hombres disponibles Lopetegui, quien ya espera contar con todos sus efectivos después del susodicho parón liguero.

Las dos derrotas del Sevilla en la Liga se produjeron fuera de casa, en Granada y en el Bernabéu. Pero ambas quedan lejos. Tras una racha de cuatro empates fuera, es hora de dar ese paso que tanto cuesta dar al equipo si no juega en Nervión. No será sencillo, el Rayo se ha conjurado para zanjar su racha de un punto de los últimos 24 posibles. He ahí el nuevo reto del Sevilla de Lopetegui, mejorar esa insuficiente prestación a domicilio.