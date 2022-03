Monchi analiza las lesiones y se vuelca con Lopetegui sin condiciones

Monchi ha hablado largo y tendido sobre la racha de lesiones, el principal foco de preocupación en el Sevilla. Lo ha hecho en una entrevista a Muchodeporte, en la que niega que la visita de cinco futbolistas a Madrid, Montiel, Diego Carlos, Rekik, Papu y Marital, haya sido para recabar una segunda opinión médica. El director general deportivo afirma que simplemente fue para buscar soluciones con especialistas externos, para "acelerar" la recuperación de los lesionados muscularmente. No hay polémica entre el cuerpo técnico, el club y el cuerpo médico, por tanto.

"Cuando hay una situación complicada, y la estamos viviendo por el número de lesionados, hay que tomar decisiones y buscar soluciones", asegura Monchi. "Nadie ha ido a Madrid para una segunda opinión médica. Hemos ido a intentar encontrar a un especialista que podía acelerar los procesos de recuperación y sobre todo la firmeza de la recuperación. La persona que lo ha tutelado todo con el profesional ha sido Juanjo, nuestro médico. Los cinco jugadores fueron con Pedro Rodríguez, que es uno de nuestros fisios. Cuando hay una situación compleja, se trata de encontrar el mejor camino", añade.

Monchi quiso aclarar que no hay disensión alguna entre técnicos y médicos. "No hay desconfianza ni falta de credibilidad en nuestros servicios médicos. Hay veces que cuando uno no encuentra una solución, porque a veces no la hay, siempre es bueno optar por profesionales que tienen un nivel mucho más alto. Hemos buscado una solución específica a una situación crítica. Hemos ido a ver a uno de los mejores profesionales que hay en el tema de recuperación muscular, tutelado por Juanjo Jiménez. Por ejemplo, en el problema de Coco y Suso, buscamos al mejor especialista de hombro y de tobillo".

El director general deportivo aclara por qué el Sevilla ha necesitado acudir a un especialista externo. "No tenemos una clínica aquí que te haga un tratamiento más específico. Somos un equipo de fútbol, no una clínica. Cuando tenemos que buscar tratamientos distintos, vamos a Fremap, a Quirón... En este caso hemos creído necesario que había que ir a Madrid", ha afirmado.

Monchi también abundó en las razones profundas de tantas lesiones. "En el porqué estamos todos de acuerdo. El Covid ha ayudado. El sobresfuerzo, también. Y la mala suerte. Somos el equipo que más casos de Covid ha tenido, con el 95% de la plantilla. Una vez que hay un porqué, hay que buscar la solución. Tenemos a mucha gente lesionada muscularmente en un momento en el que los tiempos se acortan, pues la temporada termina en dos meses"

Bastantes centrales y Martial a punto

En ese contexto, el máximo responsable técnico del Sevilla espera que los seis lesionados, no los de larga duración (Lamela y Suso) ya están casi a punto, quizá no para el jueves. "Las lesiones no son de larga duración, pero a estas altura de temporada, una semana es mucho. Soy optimista en que de aquí al jueves se pueda recuperar alguno. Y antes del parón, casi todos". Martial es el futbolista más cerca de reaparecer.

Pero, ¿no arriesgó con sólo tres centrales en la plantilla? "Nos sobran. Tenemos cinco. Tenemos a tres específicos y a dos que pueden jugar ahí. No podemos tener a 46 jugadores ni los números del Sevilla lo admiten. En las condiciones económicas en las que nos podíamos mover no íbamos a encontrar a centrales de más garantías que Gudelj o Fernando. A las pruebas me remito. Somos el equipo menos goleado de Primera y uno de los menos goleado de Europa".

Y Lopetegui, sine díe

Otro aspecto sustancial de la entrevista fue cuando tocó la continuidad de Julen Lopetegui, ante los primeros rumores de que puede que este verano cambie de aires porque el club entienda que ha cumplido un ciclo y no le cierre la puerta de salida. "Es momento de valorar la gestión. La única valoración en la que yo entraría con Lopetegui es en cuántos años más va a estar con nosotros. Cuantos más, mejor. Los años que seamos capaces de convencer a Julen van a ser años de gloria y alegría. Es la única valoración que yo hago sobre la continuidad de Julen, que ojalá nos dure mucho tiempo".

Un matiz importante sobre la visión de la afición respecto a la gestión de Lopetegui se conecta con esa oportunidad cada vez más esquiva de haber luchado por la Liga. "De Liga sólo habéis hablado los medios. Es normal. El Sevilla ha vivido así en los últimos años. Se ha instaurado en una situación similar a los equipos grandes. Hay que afrontarlo con normalidad, frialdad y objetividad. Es consecuencia del crecimiento".

Y también negó que, desde su punto de vista, haya entre el sevillismo tanto debate sobre el ideario y el sistema de juego de Lopetegui. "Yo analizo las cosas con otro criterio un poco más profundo. No hay tanta discusión. El otro día, cuando ganamos el derbi, escuché al campo cantar 'Lopetegui, Lopetegui'. No hay tantos entrenadores a los que se les haya cantado su nombre y eso es por algo. Creo que el sevillismo es feliz, pero entiendo que haya gente que pueda discrepar. El trabajo de Lopetegui no es que es sobresaliente, es excelente. Ello no lo podemos obviar con todo lo que está pasando el equipo".