El Sevilla, un rey hechizado

El miércoles 18 de mayo será la final de la UEFA Europa League... en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En el Sevilla empieza mirarse a esa fecha con cierto cosquilleo en la barriga, pese a que el equipo, en estos momentos, esté atravesando un paradójico momento. Sigue segundo en la Liga, a siete puntos de Barcelona y Atlético, pero entre la racha de empates a domicilio, hasta cuatro, y la racha de lesiones ha visto cómo la zanahoria de luchar por el liderato que ostenta poderoso el Real Madrid se va alejando. Y ese cúmulo de factores, unidos al sempiterno debate sobre el juego, ha creado un contexto de cierta mohína entre la afición.

Con todo, esta semana reabre el Sevilla su concurso en el que es su trofeo fetiche. El rey de la UEFA Europa League vuelve a escena, en el mismo escenario en el que se disputará esa final que aún se ve tan lejana... Lo hará este jueves, en un horario poco respetuoso con el rey de la competición, las 18:45. Y una semana después será la vuelta en Londres ante el West Ham, a las 21:00.

Los tecnócratas de la UEFA han sido poco sensibles con los horarios, pues no habría estado mal, teniendo en cuenta la cultura vital de España e Inglaterra, que los horarios hubiesen sido al contrario. Pero donde manda la televisión, no manda cultura ni costumbres que valgan... Poderoso caballero es don Dinero, como dejó escrito Francisco de Quevedo en una de sus sátiras más universales. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y amado...

El asunto es el hexacampeón de la UEFA Europa League, parece sufrir un mal de ojo, como si alguien hubiera hechizado al rey de la competición. Y anda amarillo más que por el oro por la inescrutable racha de lesiones que lo continúa horadando. Tanto es así, que seis futbolistas de los que están padeciendo esa epidemia, cinco por dolencias musculares y uno por una dolencia traumática, han viajado este fin de semana fuera de Sevilla para contrastar otras opiniones: Montiel, Diego Carlos, Rekik, Fernando, Papu Gómez y Martial.

El concurso de todos ellos es dudoso para la cita de este jueves en Nervión, en medio de un ambiente de desazón por la realidad de que el sueño de luchar por el título se va ajando al tiempo que no cesa el continuo goteo de bajas y lesiones. De entrada, con Fernando entre algodones, aunque con la promesa de meter el tobillo para empujar en pro del grupo, Delaney no podrá jugar por sanción, dado que fue expulsado por doble amarilla en la anterior cita europea, Zagreb, con el agravante de que estaba apercibido de sanción y si viera otra amarilla una vez la cumpla se perderá otro partido. Y es improbable que la mayoría de esos futbolistas que viajaron para conocer otra opinión médica puedan estar disponibles para Julen Lopetegui este jueves.

Entretanto, José Castro recordó que la final del torneo será en Sevilla, el susodicho 18 de mayo. "Tenemos la ilusión de la UEFA Europa League, que ya sabéis que en esta casa es gloria bendita, es algo que queremos todos muchos y que queremos todos, que nos ha hecho grandes, a nosotros y a nuestra afición. Y este año además se juega en nuestra casa, motivo de más para estar ilusionado en ella", dijo en la cena de familia que tuvo la plantilla el domingo por la noche, en el mismo Sánchez-Pizjuán.

Como a Carlos II, el Habsburgo cuya falta de descendencia propició la llegada a España de los Borbones, al rey sevillista se le critica más en el interior que en el exterior. "Ni tan hechizado ni tan decadente", dice del último Austria Menor el historiador Luis Ribot García. El Sevilla mantiene su halo de monarca europeo fuera de su estricto ámbito. Y ahora le llega la hora de demostrar que no hay hechizo ni decadencia que pueda con su prurito hegemónico. Sobre todo al calor de su gente. A domicilio aparecen los fantasmas. En Nervión pervive el sueño.