La afición del Sevilla: del encendido elogio del West Ham a las quejas de los abonados

La afición de Sevilla fue muy protagonista del partido de ida de los octavos de final de la Europa League. En lo positivo, sobre todo, pero también en lo negativo. Por un lado, concitó los elogios del rival, desde su entrenador a sus hinchas, por el comportamiento alentando sin resuello al Sevilla. Y por otro, hubo numerosas quejas por el atasco en algunas puertas para entrar. Muchos socios entraron con el partido empezado.

Empezando por lo positivo, el West Ham quedó sorprendido por la forma en que animó la afición del Sevilla a su equipo en pro del triunfo. Desde su entrenador hasta sus aficionados, que en un número de 3.000 nada menos estuvieron presentes en el estadio.

"Inglaterra tiene mucha tradición, pero lo de los hinchas del Sevilla ha sido terrible", afirmó David Moyes, que ya conocía a la afición sevillista de su paso por la Liga con la Real Sociedad. Es decir, no era algo nuevo para él y aun así se sorprendió. "Han llevado a su equipo a ganarnos del partido", añadió.

Those Sevilla fans are incredible. That atmosphere they're generating is something else! Undoubtedly one of the best of the season and we're only 4 mins into it