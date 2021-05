A Madrid con la defensa titular apercibida

El Sevilla acudirá a su cita con el Real Madrid con la defensa titular apercibida de sanción. Ya no tiene la misma importancia que antes de la derrota ante el Athletic, porque el Sevilla ya no tendrá ninguna baja por sanción para esa cita de alto riesgo defensivo, además de que ya no tiene el prurito de seguir aspirando a pelear por la Liga. A los tres que estaban apercibidos antes de jugar el lunes, Jesús Navas, Koundé y Acuña, se unió Diego Carlos. Además, Julen Lopetegui vio la quinta ante el Athletic y no podrá estar en el banquillo del Alfredo di Stéfano.

Se trata de un mal menor, dado que el siguiente partido es en casa ante el Valencia, el miércoles 12, y Julen Lopetegui tiene a todos sus efectivos a punto para realizar el relevo que sea necesario en cualquiera de las líneas del equipo.

Más grave habría sido perder a alguno de los cuatro pilares para el partido en Valdebebas del domingo, día en el que el Sevilla de Lopetegui aspira a romper su mala racha ante el Real Madrid, su particular bestia negra, más allá de lo que quede aún en juego en la Liga, mejorar el cuarto puesto ya garantizado por ejemplo.

Ante el nuevo panorama del último partido intersemanal, el Sevilla-Valencia, a Lopetegui incluso le puede venir bien que alguno de los cuatro integrantes de la defensa titular vea la quinta amarilla, la décima en el caso de Diego Carlos, y descanse el miércoles antes de embocar las dos últimas jornadas.

Porque la lógica invita a pensar que en Madrid, precisamente, no habrá rotaciones ni nada por el estilo. Sobre esa posibilidad de una sanción se expresó en SFC Radio Nico Pareja. El ex capitán reconoció que nunca ha vivido que los cuatro defensas titulares estén apercibidos. "No creo que ninguno de los cuatro esté pensando en la amarilla. El Sevilla, a lo largo de los últimos años, nunca ha pensado más allá que el partido a partido", argumentó el argentino.