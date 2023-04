Sevilla-Manchester United: Una historia que reescribir y honrar

El Sevilla se cita de nuevo con su propia historia con un partido que ilumina una temporada ciertamente angustiosa que ha hecho tentarse la ropa al sevillismo más de una vez. Mestalla parece que aclaró el panorama en la Liga, pues el triunfo sobre el Valencia aleja la inquietante posición de descenso a 8 puntos y deja todos los miedos en el club che y sus antecesores.

Y eso también espoleará hoy a futbolistas y aficionados para un reencuentro con su propio honor y su alcurnia continental. Comparece nada menos que el Manchester United en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero lo hace ante el hexacampeón de la UEFA Europa League, circunstancia que tiene tanto peso como los 90 kilos de plata acarreados por este equipo a las vitrinas de Nervión, a razón de 15 por cada uno de esos trofeos que, con el mote ya asumido cariñosamente de paragüeros, son la envidia de muchos clubes.

La Europa League y 90 kilos de plata en Nervión

Esos 90 kilos de plata fueron los que atornillaron al Manchester United en Old Trafford cuando el Sevilla se desmelenó en el tramo final del partido hasta lograr un empate que, según los propios profesionales, podría haber sido incluso triunfo de durar el encuentro cinco minutos más. Y esos 90 kilos de plata son los que deben cimentar la ilusión de un equipo que se ha visto ya muchas veces en este trance continental y lo ha sacado adelante a base de unas señas de identidad ya reconocidas en toda Europa.

Porque Europa sí que respeta de veras a este equipo que ha labrado su propia leyenda a base de empuje, remontadas imposibles, goles milagrosos, prórrogas, tandas de penaltis sufridísimas y una fe incorruptible con el trasfondo de una afición que se agarró a este torneo como un niño a su juguete al son del Himno del Centenario de El Arrebato. Y eso lo sabe este Manchester United que ya sufrió en sus carnes esa mística especial del Sevilla en la Europa League, hace menos de tres años, en Colonia y en el frío ambiental de la malhadada pandemia. De Gea, Lindelof, Maguire, Martial, Bruno Fernandes, hoy baja por sanción, o Rashford, la principal duda en el United, sufrieron aquel 16 de agosto de 2020 la contundencia de un Sevilla anclado a Bono.

Hoy no habrá frío ambiental, aunque también conoce el United cómo se las gasta el graderío de Nervión desde aquella eliminatoria de octavos de final de la Champions en la que también hizo historia el Sevilla al lograr la clasificación a los cuartos tras empatar a cero goles en casa y ganar en Old Trafford con aquel doblete histórico de Ben Yedder. Un lustro se cumplió el pasado 13 de marzo de aquella cita, que permanece indeleble en el sevillismo como otra hazaña que jalona la historia de este club y que también impulsa su épica continental.

La moral del Sevilla y la duda de Rashford

Del 13 de marzo de 2018 y el 16 de agosto de 2020 al 20 de abril de 2023. ¿Será capaz el Sevilla de reescribir una nueva página de oro metiéndose en las semifinales de su torneo preferido? Eso es lo que tratarán de hacer unos futbolistas convencidos y con la moral por las nubes tras los últimos resultados con la ayuda de una grada entregada que, en los momentos de dominio del United, debe recordar su propia historia y honrarla.

El equipo de Erik ten Hag llega con la duda de Rashford. El United se congratuló de la recuperación in extremis, qué casualidad, de cuatro de sus futbolistas tocados: el potente y temible extremo además de los laterales Luke Shaw y Malacia y el bigoleador de Old Trafford, Sabitzer. "Grandes noticias", anunció en sus redes sociales. Pero Mendilibar ya ha dejado claro que no le preocupa quién juegue, sino cómo juegue su equipo, buscando esa suerte que lo acompañó en Old Trafford, atacando, jugando cuanto más cerca del área contraria mejor, sin denuedo, con intensidad. Y con el ánimo por las nubes. Porque es hora de reescribir la historia.