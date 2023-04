El Manchester United recupera para Sevilla a Rashford, Luke Shaw, Malacia y Sabitzer

El Manchester United llegará a Sevilla con muchas menos bajas de las esperadas. El propio club inglés ha anunciado a bombo y platillo que cuatro futbolistas que estaban tocados o entre algodones se han incorporado a los entrenamientos antes de viajar para el decisivo partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, en el que los jugadores de Mendilibar y el sevillismo tienen puesta mucha ilusión.

Concretamente, se trata de Rashford, su principal baza ofensiva y amenaza para los rivales, los laterales Luke Shaw y su sustituto ante el Sevilla Malacia, y Sabitzer, autor de los dos goles en el partido de ida en Old Trafford.

