Mendilibar: "Los jugadores están bien mentalmente, creen que pueden eliminar al Manchester"

Justo después de que Gudelj hablase de la tremenda confianza del equipo ante una cita clave, el entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha expresado sus valoraciones sobre el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League en la rueda de prensa oficial de la UEFA previa a la trascendental y vibrante cita, para la que el sevillismo se está movilizando ilusionado y para la que el vestuario está especialmente motivado, como ha declarado Marcao en una entrevista para este diario.

Uno de los aspectos llamativos de su comparecencia es que ha desvelado la lesión de Joan Jordán, para varios partidos. "Joan no está, ni para mañana, ni para el siguiente partido, ni para el siguiente...", dijo ilustrativamente.

Pero Mendilibar se centró sobre todo en el estado anímico y la confianza de los que sí estarán. "Todo ayuda. Vienes de ganar en Valencia, vienes de buenos resultados como el empate en Mánchester. Los jugadores están bien mentalmente, sabiendo que se puede eliminar al rival, sabiendo que es un rival difícil pero que vamos a estar en la competición. Partimos en un principio al cincuenta por ciento uno y otro".

La posible presencia de Rashford

En el Manchester United hay varias bajas, aunque menos de las que se sospechaba en un principio... "Hasta que no den la alineación no voy a pensar en quién va a jugar y quién no, sería especular. Normalemente aprietas a jugadores porque quieres que se recuperen y no luego no llegan en plenitud. Nosotros también tenemos gente que está tocada o viene de largas lesiones y crees que están pero siempre les falta algo. Hoy en día no hay partidos de pretemporada para ponerlos y ver cómo están, la prueba es el partido oficial y ellos harán lo mismo. Pero el equipo que saquen va a ser muy bueno, da igual quién juegue".

En ese sentido fue preguntado por Rashford, uno de los que se ha ejercitado este miércoles antes de viajar a Sevilla. "Rashford es uno de los mejores delanteros que hay en este momento. Pero nosotros no vamos a jugar dependiendo de si está Rashford o no está. Porque si preparas el partido pensando que va a jugar y después no juega, ¿qué haces? Nosotros preparamos el partido respetando al máximo al rival y luego cuando nos den la alineación diciéndole a cada jugador qué va a tener enfrente, pero poco más. Si juega Rashford es porque estará bien, no creo que corran riesgos. Y si no jugará otro que te puede hacer tanto daño como él".

"Nosotros hemos estado con mucha gente lesionada mucho tiempo y ahora está con el grupo, pero no es fácil competir así. Están entrenando bien y nos pueden ayudar, saliendo durante el partido, pero no es fácil que puedan jugar desde el principio", añadió al respecto.

La referencia de la ida y la clave de atacar

El encuentro de Old Trafford tuvo dos caras distintas. Y Mendilibar buscará la segunda cara, no la primera. "Ves la primera media hora del partido en Mánchester y piensas 'madre mía, la que nos va a caer'. Y luego poco a poco se va cambiando eso. Hacen dos goles en 20 minutos, pero el fútbol va cambiando, no terminan de concretar alguna otra ocasión que tienen y poco a poco nos vamos apoderando del juego, como ha dicho Nema", dijo sobre el partido de ida.

Pero Mendilibar abundó en que esa suerte hay que buscarla, jugando en el campo contrario, atacando... "Es verdad que son dos goles en propia puerta, pero lo que les he dicho a los jugadores es que con la calidad que tenemos nosotros, si sacamos muchos centros y estamos mucho tiempo en área contraria, nos van a favorecer o esos rebotes o el desacierto de ellos. Si estamos en nuestro propio campo va a ser complicado. Y lo que tenemos que hacer es tratar de estar mucho tiempo en el área contraria. Y eso es lo que tratamos de hacer en los entrenamientos y en los partidos".

Sin exceso de confianza, ni mucho menos

Se le sugiere al técnico de Zaldívar si no palma un ambiente de exceso de confianza, de euforia... Como si la eliminatoria estuviese ahora más fácil: "No la damos como fácil ni más fácil, la damos como muy complicada. Venimos con 2-2 y jugamos en campo propio, pero para nada es ventaja. Es 50% para cada equipo. La afición te va a ayudar, pero en el terreno de juego son once contra once. Ellos son veteranos en estas competiciones y saben lo que es jugar unos cuartos de final a vida o muerte. No va a haber exceso de confianza de los profesionales, y de la afición tampoco creo".

Lo más llamativo en su carrera

Mendilibar afronta un partido de primerísimo nivel, pero tampoco es el más trascendente de su carrera. "Cuando asciende de Tercera a Segunda B es importantísimo para ese club, para 5.000 personas. Ahora es para muchas más. Son todos importantes. Si no hubiésemos hecho eso no estaríamos donde estamos ahora. El camino es muy largo y hay momentos que han sido muy importantes. Es verdad que esto es lo más llamativo que haya podido pasar en mi carrera como entrenador y espero que no sea lo último".

Y sobre lo que espera del ambiente del partido, de la motivación de jugadores y "Espero lo que va a ser: el estadio a tope con los colores de un club y en todo momento, de principio a fin, apoyando a los jugadores. La ilusión está ahí. Aun no habiendo ganado los partidos que hemos ganado, esta competición para el sevillista, para el club, los jugadores, es diferente, y lo ves en la calle. Te hablan de la Liga, pero también del Manchester. Mañana lo veremos".

La motivación de ex del City y Alex Telles

Un periodista inglés le pregunta al vizcaíno si ex jugadores del City o el United tendrán una extramotivación ante este partido: "Quieren jugar todos, no hay ninguno que se tire del barco de este partido. No creo que porque hayas estado en el City tengas más motivación por jugar contra el United, tal vez sí. Tampoco he hablado de eso con Fernando o Jesús (Navas). Por supuesto que Alex (Telles) tiene unas ganas locas de jugar contra su equipo que lo tiene cedido aquí y puede volver. Está entrenando muy bien y no está compitiendo demasiado tiempo con nosotros. Está deseando. Pero todos tienen las mismas ganas de jugar este partido".