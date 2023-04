Gudelj: "El partido llega en muy buen momento, tenemos mucha confianza"

Nemanja Gudelj, uno de los veteranos y campeones de la Europa League del actual Sevilla, ha hablado del partido de este jueves ante el Manchester United en el que está en juego el pase a las semifinales del torneo en el que el equipo de Nervión es hexacampeón. El polivalente jugador serbio ha insistido en la gran "confianza" que tiene en estos momentos el vestuario.

Tal y como ha expresado Marcao en su entrevista a este diario, el vestuario está motivadísimo con esta cita de altísimo nivel. "Es un partido muy importante, pero como he dicho siempre, sobre todo en este último tramo de la temporada todos los partidos son una final y así los afrontamos todos. Vamos viendo partido a partido, este partido es una final y estamos deseando que empiece ya".

"El equipo tiene muchísima confianza, tenemos mucha calidad en el equipo e ir perdiendo 2-0 no nos da pánico y supimos remontar", dijo Gudelj. "Hicimos pequeñas cosas que nos salieron muy bien, marcamos el 2-2 y queríamos jugar más para buscar el posible 2-3", añadió sobre el partido de ida.

Sin relax tras el triunfo en Mestalla

A Gudelj se le preguntó si el triunfo en Mestalla le permite al vestuario centrarse aún más en esta cita con el Manchester United. "Bueno, eso no significa nada, sino que el Sevilla siempre quiere ganar todos los partidos. Hemos tenido una temporada complicada, sobre todo al principio, pero siendo objetivos tenemos mucha calidad, tenemos mucha confianza ahora mismo para el partido con el Manchester. Nuestra próxima final es este partido y sólo tenemos que pensar en eso".

El ejemplo de cómo terminó el partido en Old Trafford es una referencia importante, y eso también le da confianza al Sevilla. "No creo que fuera por suerte o porque el Manchester United se pusiera nervioso. En los últimos minutos tuvimos mucho el control, pusimos mucha presión sobre el United y sentíamos que podíamos marcar. Sentíamos tal vez el miedo del United y físicamente tampoco podían igualar nuestra intensidad. Pudimos marcar el segundo gol y si hubiésemos tenido cinco minutos más quizá habríamos marcado el tercer gol".

La sencillez de los mensajes de Mendilibar

Una de las cuestiones planteadas es cómo está logrando Mendilibar enderezar el rumbo del Sevilla. "El grupo técnico lo que nos pide es muy simple. El míster nos dice que tenemos muchísima calidad en el grupo y que cuando igualamos el esfuerzo del rival nosotros vamos a salir ganando muchas veces. Son cosas simples: poco riesgo atrás, entrar en los duelos fuerte, acabar las acciones, ganar segundas pelotas... Un poco lo que es el Sevilla Fútbol Club, y atacar mucho", dijo Gudelj.

"Este equipo merece más de lo que ha enseñado esta temporada. Hemos pasado un tiempo difícil, pero últimamente estamos ganando partidos, tenemos mucha confianza y este partido viene en muy buen momento y todos sabemos lo que significa para nosotros la Europa League", añadió sobre el sentimiento anidado en equipo y afición.

Gratitud y confianza en la afición

Otro aspecto clave será el papel de una afición de nuevo ilusionada con el equipo. Una grada que se volcará para llevar en volandas al Sevilla en pro de las semifinales del torneo. "A la afición sólo hay que decirle que siga haciendo lo que lleva haciendo los cuatro años que llevo aquí. Hemos tenido una temporada difícil, pero ellos siempre han estado ahí. Tengo que darles las gracias. Mañana van a ser el jugador numero 12 en el campo".

Su renovación, aparcada pero encauzada

Y un último aspecto, que se sale del contexto del partido ante el United, es la renovación de Gudelj, que termina contrato al final de temporada. "Yo ya he dicho que el tema Gudelj ahora no es importante. Tenemos un periodo de finales, todos los partidos son importantes, pero sí estamos hablando y estamos contentos. Espero que todo salga bien, porque las dos partes estamos felices. Yo me siento feliz aquí, me siento en casa. Pero ahora nos centramos en los partidos y ya iremos avanzando después".