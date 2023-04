Sevilla versus Manchester: guerra psicológica de mensajes y redes sociales

Cuando llega un partido con tanto en juego como el Sevilla-Manchester United de este jueves 20 de abril, con el pase a las semifinales de la Europa League en liza, es lógico que los rivales usen todas sus armas, dentro de la legitimidad, para animar a los suyos y amedrentar a los otros. El aliento y el desaliento son claves en un partido tan trascendente. Y lo anímico tiene mucho peso. De ahí que ambos clubes usen sus armas propagandísticas como mejor entienden.

Las redes sociales, también las ruedas de prensa y los mensajes vertidos en ellas, son armas de propaganda, de exaltación de los valores propios y menoscabo de los ajenos. Pesa tanto alentar al tuyo como desalentar al otro. Y a ello se han aprestado Sevilla y Manchester United.

Los goles en España de Rashford

En el lado inglés, el club de Old Trafford publicó en su cuenta oficial de Twitter un resumen de las acciones y los goles de Rashford, principal duda del equipo de Erik ten Hag, marcados en la Europa League, auténticos golazos como los que hizo al Barcelona en el Camp Nou (2-2), donde también dio la asistencia del primer tanto. O el que hizo en el Benito Villamarín al Betis (0-1). También el golazo de Alejandro Garnacho, que es baja por lesión, a la Real Sociedad (0-1).

⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️Tomorrow night will be our fourth #UEL match in Spain this season 👊#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2023

"Mañana será el cuarto partido en España esta temporada", dice el mensaje, con cuatro puños y cuatro balones representando los cuatro goles marcados en territorio español esta Europa League por el Manchester United, dos de ellos de Rashford.

Ten Hag advirtió en la previa que esperaba que los cuatro futbolistas recuperados a última hora puedan jugar y sean claves. En particular Rashford, por quien fue preguntado Mendilibar. "Si juega Rashford es porque estará bien, no creo que corran riesgos. Y si no jugará otro que te puede hacer tanto daño como él", dijo el vizcaíno, que recordó que "esta competición para el sevillista, para el club, los jugadores, es diferente, y lo ves en la calle".

La reaparición en Twitter de Monchi

Monchi, después de un tiempo silente en las redes sociales, recordó ese carácter especial del Sevilla cuando llega la competición de la que es hexacampeón. "Cuando menos lo esperas, vuelves a sentirlo… Nadie la quiere como nosotros", escribió, junto al trofeo levantado por las manos de un futbolista del Sevilla anónimo.