(Maradona y el detective) Del Nido: "No recuerdo qué había en el vídeo, ni siquiera si había vídeo"

José María del Nido Benavente, ex presidente del Sevilla y vicepresidente en la época en que Diego Armando Maradona vistió la camiseta del Sevilla, explica en un documental hasta ahora inédito que ha visto la luz con motivo del 30 aniversario de su llegada a la ciudad cómo el club contrató a un detective privado para que siguiera el argentino y poder demostrar con pruebas que la vida que llevaba no era la adecuada para un futbolista y así poder rescindir el contrato sin pagarle la parte que le debía, que, según explica el periodista José Manuel García en el documental, era de un millón doscientas cincuenta mil pesetas.

“La vida que llevaba no era la propia de un deportista y eso conllevó el que la entidad se quisiera proteger de esa vida inadecuada para practicar el deporte del fútbol”, explica Del Nido en el gran trabajo audiovisual realizado por Carlos Martínez Brea y que reúne los testimonios de ex compañeros de Maradona como Monchi, Jiménez. Rafa Paz, Prieto, Diego Rodríguez y periodistas como Manolo Aguilar, Rafael Almansa, Florencio Ordóñez o Juan Manuel Ávila.

El detective redactó un informe y le pasó al Sevilla una cinta de vídeo como prueba de sus andanzas nocturnas para poder negociar su finiquito. Sin embargo, Del Nido se niega a contar qué había en ese célebre vídeo que provocó que Maradona se fuera de Sevilla sin cobrar una parte de los 7,5 millones de pesetas en que se cifró su contrato.

¿En ese VHS qué contenido había?, le pregunta el periodista. “Yo no lo recuerdo. Usted sabe lo que la gente es capaz de inventarse. Ni recuerdo si había vídeo, así que no le puedo decir el contenido de ese supuesto vídeo”, zanja el ex presidente, que, eso sí, reconoce que todo acabó con ese informe: “Se llegó a un entente de resolución del contrato, que afortunadamente fue amistoso, y se marchó”.

“Volveré a ser presidente, no lo dude”

Del Nido recordó parte de este episodio en una entrevista la noche de este jueves en El Larguero, donde también reiteró su convencimiento de que va a volver a la presidencia del Sevilla. El letrado sevillano fue interrogado por su actitud en el partido ante el Manchester City, cuando pidió la dimisión de Castro tras el 0-4 sumándose airadamente a los gritos de la grada. “Era lo que procedía. Uno adquiere también la condición de aficionado, que para eso está en esto. Cuando uno está en el estadio y ve y aprecia la deriva que desgraciadamente lleva el Sevilla FC… llega un momento en el que se pierden los nervios y se convierte en aficionado, ex presidente y más que en máximo accionista de la entidad. Volveré a ser presidente del Sevilla, no lo dude”, recalcaba rotundo.