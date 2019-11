La Placa de oro del Mérito Deportivo, espaldarazo de nivel al proyecto a cinco años

El Sevilla ha sido distinguido con la Placa de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Se trata, como recalcó José Castro tras conocerse la noticia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, de la máxima distinción que otorga el Consejo Superior de Deportes, la más alta institución deportiva nacional. El orgullo en el Sevilla es máximo por el reconocimiento a la labor realizada. Y el premio funcionará como impulso anímico en un momento crucial de la historia del club, que se ha planteado un plan estratégico a cinco años.

"No todos los días se consigue este premio", aseguró en los medios oficiales del Sevilla su presidente. José Castro sabe que no es el reconocimiento a una o dos temporadas, ni siquiera a las cinco temporadas y media que él lleva de presidente. "Esto se debe a la historia del Sevilla. Hace menos de 20 años que no conseguíamos títulos y objetivos importantes. Esta distinción es la más importante que se puede dar en España", dijo. Y también sabe lo que tiene de impulso moral para ese horizonte de crecimiento que han programado los distintos departamentos del Sevilla.

María José Rienda, presidente del Consejo Superior de Deportes, argumentó así la distinción de la que ha sido objeto el Sevilla, junto a otras personas e instituciones entre las que destaca la Gran Cruz a título póstumo para la fallecida Blanca Fernández Ochoa, la selección femenina de baloncesto, el Arenas de Getxo, la Cruz Roja Española... "El Sevilla es un club histórico, de los más antiguos y laureados. Sus victorias han brillado siempre y por sus presencias en Europa y por sus 73 temporadas en Primera. Estamos muy orgullosos de todo ese palmarés y los grandes momentos con los títulos". Se trata de un apoyo al más alto nivel. Un espaldarazo para una trayectoria de un club que quiere proyectarse en el futuro.

José María Cruz, director general del Sevilla, hasta Monchi, director general deporttivo del club, han hablado de la existencia de ese proyecto a largo plazo, que incluye las obras de mejora y ampliación de la ciudad deportiva, con un proyecto que ya está en marcha, o la idea embrionaria de ampliar el Ramón Sánchez-Pizjuán, como anunciaron Castro y Cruz recientemente.

En lo deportivo, la palabra Liga empieza a sonar sin miedo. Ya no es un tabú y si Cruz dijo hace un par de semanas que en ocho o diez años la podrían ganar clubes para los que ahora es inaccesible, entre ellos el Sevilla, Monchi no escurrió el bulto este lunes en Canal Sur Radio. "Ganar la Liga son palabras mayores, pero metas importantes hay que ponerse. No es fácil. El club está dando vueltas a un plan estratégico a cinco años y tenemos que ser lo más ambiciosos posibles, ponerle la zanahoria al caballo para que el caballo tire". Y la Placa de oro del Mérito Deportivo es alimento también para ese alegórico caballo.

María José Rienda incidió en todo ese trabajo. "Yo soy andaluza y estamos muy orgullosos de los esfuerzos que se hacen desde esta tierra. El Sevilla está trabajando muchísimo. Tener un club con tanto trabajo y constancia detrás es sinónimo de mucho esfuerzo". Y Castro presumió de esfuerzo. "El trabajo empieza a dar frutos en el tema deportivo, pero siempre vamos a tener los pies en el suelo. Hay que seguir con el pecho y la cara alta, con humildad, porque si no, no hay victoria", afirmaba el dirigente. El Sevilla ya puede presumir de otro título, aunque sea moral, con el que impulsarse más.