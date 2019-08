El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se va a estrenar este viernes en la presente temporada con motivo de la visita del Celta en la tercera jornada de Liga y el Sevilla ha querido aclarar en un comunicado que los accesos serán "seguros" y no afectarán en ninguna medida a los aficionados pese a las obras que se han llevado a cabo -y que aún se mantienen- para adecuarlo a las normas que exige la UEFA para albergar finales europeas, como la de la Europa League de 2021, a la que opta el recinto sevillista.

En este sentido, José María Cruz, director general de la entidad, avanzó en la radio oficial del club que el Sevilla no olvida la ampliación del aforo del estadio mediante la ejecución de un tercer anillo que permita atender las demandas de nuevos socios. "El proyecto de futura ampliación del estadio está en marcha y la intención es que podamos tener un primer estudio de ideas en los próximos meses. El consejo está decidido a empezarlo lo antes posible y evidentemente será costoso y complicado, no tanto por la técnica sino por conjugarla con seguir disputando partidos mientras tanto. No será, en ningún caso, antes de un año", ha asegurado el gestor sevillista.

Cruz ha querido matizar que la ejecución de las obras no va a afectar al aficionado de Preferencia, que es donde se llevarán a cabo. "Primamos la seguridad, porque días antes de cada partido se paran las obras, se retira el material y se limpia todo. Hasta que no acaba el partido no se vuelve a trabajar. El graderío, en su interior, está en obras y lo va a estar durante un tiempo, pero nada más".

El director general es prudente en cuanto a plazos de terminación. "Una obra se empieza y nunca se sabe cuando va a acabar con absoluta certeza, pero teníamos planificado que se terminara en mayo de 2020. La idea es que todo lo que tenga relación con los accesos se priorice. Intentaremos que algunas zonas estén terminadas antes, pero todo va en los plazos previstos y no se puede generar en el aficionado una sensación de improvisación y de no cumplimiento de plazos. Se había planificado una duración de un año, es posible que dure un poco más, pero a estas alturas estamos al nivel que esperábamos estar".