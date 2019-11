Rienda, tras la Placa de Oro del Mérito Deportivo al Sevilla: "Estamos muy orgullosos"

María José Rienda, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha explicado en SFC Radio las razones por las que su organismo ha distinguido al Sevilla con la Placa de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. "El Sevilla es un club histórico, de los más antiguos y laureados. Sus victorias han brillado siempre y por sus presencias en Europa y por sus 73 temporadas en Primera. Estamos muy orgullosos de todo ese palmarés y los grandes momentos con los títulos".

Además, la ex exquiadora granadina ha presumido del Sevilla como entidad andaluza. "Yo soy andaluza y estamos muy orgullosos de los esfuerzos que se hacen desde esta tierra. El Sevilla está trabajando muchísimo. Tener un club con tanto trabajo y constancia detrás es sinónimo de mucho esfuerzo".

También ha recordado el ejemplo que el esfuerzo continuo del Sevilla significa para la cantera: "La gestión del Sevilla y de sus futbolistas han dado siempre el máximo. Esas grandes figuras que tiene el Sevilla tienen que ayudar a los que vienen detrás, a los que están creciendo en esa cantera. Es muy importante tener gente en todas esas estructuras para fijar esas referencias futuras", aseguraba María José Rienda.

Lógicamente, José Castro presumía de la Placa de oro del Mérito Deportivo con agradecimiento. "Es la distinción más importante que se puede dar en España y se ha tenido en cuenta un cómputo muy grande de crecimiento".

El presidente del Sevilla ha expresado así su felicididad: "Estamos muy contentos. María José me lo comentó personalmente y estamos muy satisfechos porque no todos los días se consigue este premio. Esto se debe a la historia del Sevilla. Hace menos de 20 años que no conseguíamos títulos y objetivos importantes. Esta distinción es la más importante que se puede dar en España".

También ha ensalzado la representatividad de la que siempre ha presumido el Sevilla allende las fronteras con sus éxitos. "Nosotros siempre hemos dicho que representamos en España a Andalucía y en Europa a España. Se ha tenido en cuenta que somos una SAD, con un amplio presupuesto, con casi mil empleados, con treinta equipos, cinco de ellos femeninos, etcétera".

Y ha recordado el enorme crecimiento del Sevilla en todos los planos, razón por la que también ha sido reconocido por el CSD. "Hemos crecido en lo deportivo y en lo social, y por supuesto en lo económico. Somos una de las grandes empresas en Andalucía. Todo ese cómputo nos ha servido para ganar el premio".

Por último, ha instado a seguir en la misma línea, "pero siempre con los pies en el suelo". "Hay que seguir con el pecho y la cara alta, pero con humildad, porque si no, no hay victoria", aseguraba José Castro.