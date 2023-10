Diego Alonso: "El regreso de Mariano es muy importante para la plantilla"

La Copa del Rey alza el telón para el Sevilla este miércoles a las 15:30 en Quintanar de la Orden, Toledo, adonde se desplazará el equipo este martes en autobús. Antes de viajar, Diego Alonso valoró lo que significa la apertura de esta nueva competición. "Lo afrontamos con mucha ilusión, una nueva competencia, muy bonita. Tenemos la esperanza de poder ir avanzando y poder competir de gran forma".

Destacó de su comparecencia lo que dijo sobre sus tres delanteros y lo que puede aportar Mariano por tener unas "características distintas". Al ser preguntado sobre si medita darle la oportunidad a Isaac, delantero del Sevilla Atlético, dijo. "Tenemos tres delanteros centros e intentaremos maximizarlos. El regreso de Mariano es muy importante para la plantilla porque nos da unas características distintas a las de Rafa y Nesy, siendo delantero centro es distinto el jugador. Dadas las características de Mariano puede jugar con alguno de ellos en punta. Nos da la variante de poder seguir jugando con un punta o hacerlo con dos puntas. Y eso sin dejar de valorar a los futbolistas que están en la cantera".

Hora de aprovechar la oportunidad

En Sevilla se quedarán jugadores que vienen actuando, como Jesús Navas, Sergio Ramos o Suso, el primero tras un cuadro viral y los otros dos por descanso. "Es una oportunidad para los futbolistas que han tenido menos minutos y estamos también esperanzados en que puedan hacer un gran partido, que se puedan mostrar y que puedan sumar minutos para poder ayudarnos más adelante", explicó.

Entre estos futbolistas fue preguntado por Gattoni. "De la alineación los primeros que se tienen que enterar son los futbolistas. Cuando uno tiene a seis jugadores en la banca -en esta primera ronda la convocatoria es de 18- es imposible decir si todos van a tener minutos. En cuanto a la implicación en el trabajo de los futbolistas y el que ha nombrado estoy satisfecho. Se entrenan bien, están bien. Pero luego la elección es mía. Y yo tengo la obligación moral con ellos de entrenarlos a todos de la misma forma, dar a todos las mismas herramientas, pero yo no puedo estar contando quién tiene más o menos minutos para ser equitativo. Tengo que ser justo con lo que yo pienso quiénes están mejor para jugar o quién se adecúa mejor para cada partido. No tengo nada que recriminar a los futbolistas y si siguen trabajando así las oportunidades, como la de mañana, pueden aparecer, y si las aprovechan seguramente van a ir teniendo más protagonismo".

La falta de intensidad inicial en Cádiz

Preguntado por su cuestionamiento de falta de intensidad inicial en Cádiz, matizó: "Cuando dije eso me refería a que sentía que el equipo no había sido capaz de resolver una situación, pero más referido a resolver un problema que pelear un partido, porque el partido lo estábamos peleando. Estábamos en las disputas de los balones, pero daba la sensación de que no sabíamos por dónde estaba el partido, a nivel táctico. Nos costó engancharnos a nivel táctico y de juego. Una vez que pasaron esos 20 ó 25 minutos el equipo empezó a revertir, y después mucho más".

"Rescato que, a pesar de haber comenzado mal, el equipo en una situación adversa pude revertirla, se puso 2-2 e inclusive pudo ganar en la segunda parte", continuó explicando. "Es rescatable una parte. Otra sí nos hacemos responsables por no haber iniciado la primera parte. Esos 20 ó 25 minutos. Si hubiéramos empezado diferente, el transcurso del partido habría sido distinto".

Final en el Estadio de la Cartuja

Como en los últimos años, la final se disputa en Sevilla. ¿Es un aliciente extra? "Es una competencia bonita, con la particularidad de dónde se juega la final. Y nos hace ilusión. Pero hay que ir partido a partido. Uno tiene un sueño final, pero igual que en otras competencias, hay que construir. El equipo necesita ir construyendo. Las victorias ayudan a construir. Pero no se puede depender de las victorias para poder construir. Hay que construir para poder ganar. Si uno gana, es más fácil. Pero no podemos depender de eso. Tenemos que seguir construyendo para que sea una consecuencia lo que venga después".

"Somos responsables todos. Está bien que los futbolistas se quieran hacer responsables, pero somos responsables todos. A nadie le gusta un resultado que nadie pretende, a veces es frustrante. Siempre digo: o ganas o aprendes. En este caso no pudimos ganar pero aprendimos una lección, y la lección la tenemos ue poner en práctica en los siguientes partidos", añadió sobre la responsabilidad de ese mal inicio en Cádiz, que jugadores como Rakitic vincularon a la actitud de los jugadores.

La importancia de la preparación y las victorias

"Ganar no es lo más importante, es lo único. Pero yo considero que es más importante prepararse, porque eso te alimenta", volvió a decir como en su presetanción. "Si uno sabe por qué lo hace te sigues alimentando, y puedes seguir ganando porque sabes cuáles son tus puntos fuertes y cuáles tus debilidades. Si no prestas atención a los errores que tienes y cuáles son tus virtudes, seguramente entres en un círculo vicioso que no te permite crecer. Y nosotros estamos aquí para que los futbolistas crezcan".

En el análisis de sus tres primeros partidos y la necesidad de lograr ya su primer triunfo, dijo. "Debemos seguir construyendo más allá de que no hemos podido ganar. Podíamos haber ganado el partido de Cádiz, podríamos haber ganado inclusive el partido del Madrid. El partido del Arsenal fue más parejo, distinto, pero también podríamos haber tenido un mejor resultado, porque lo merecimos, porque hicimos un esfuerzo grande, porque jugamos muy bien la segunda parte ante un gran rival. Se nos ha hecho esquivo. Tenemos que seguir construyendo, seguir ayudando a los jugadores para que sean mejores dentro del campo".