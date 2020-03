Monchi ve difícil el partido único con la Roma

Monchi ha hablado en Italia sobre las enormes dificultades que tendría la opción, casi descartada, de que se juegue la semana próxima el Sevilla-Roma en un campo neutral, a partido único.

El director general deportivo del Sevilla ha hecho unas declaraciones al respecto en La Gazzetta dello Sport. "No estoy seguro de que se pueda encontrar una solución rápidamente. El partido único en campo neutral es una de las diversas hipótesis que está considerando la UEFA, pero, por ejemplo, no creo que sea fácil encontrar un país dispuesto a darnos la bienvenida. La situación cambia constantemente, lo que es válido hoy tal vez mañana ya no lo será. El problema es grave y el cuadro médico es muy variable ", dijo en referencia a la pandemia del coronavirus.

La UEFA ha anunciado este jueves que el martes se reunirá con representantes de sus 55 federaciones para buscar soluciones a sus competiciones, tanto de clubes como de selecciones, es decir, la Eurocopa. Y todo apunta a una suspensión sin plazo de los partidos.

Asimismo, según Monchi, la UEFA contempla la sede neutral como opción en sus reglamentos, en caso de que no considere que una sede apta para acoger un partido de una de sus competiciones. "La UEFA puede consultar a la federación y al club en cuestión y pedirles que propongan un lugar alternativo, de acuerdo con los requisitos de la UEFA. En caso de que dicha asociación y club no puedan proponer una lugar alternativo aceptable dentro del plazo establecido, la UEFA puede seleccionar una sede neutral alternativa".

Sin embargo, parece inviable en las actuales circunstancias de alerta médica general en Europa que se pueda dar un partido entre españoles e italianos en Francia, por ejemplo, como alguna fuente había propuesto. Ni aunque fuera a puerta cerrada.

Además, las asociaciones de futbolistas, tanto en Italia como en España, están presionando para que se suspendan también los entrenamientos de los equipos, tras haberse suspendido la Serie A y LaLiga.