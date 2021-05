El Sevilla y la UEFA recuerdan la final europea de Turín 7 años después

El sevillismo celebra este viernes 14 de mayo el séptimo aniversario de un título europeo que inicio una trilogía histórica con un nombre propio, Unai Emery Echegoyen. Tanto el club como la UEFA han recordado a través de sus canales oficiales la efemérides de uno de los seis títulos de Europa League que están guardadas en el museo del Sánchez-Pizjuán, la primera de las tres consecutivas que alzó con el técnico vasco al frente del equipo entre 2014 y 2016.

Después nada menos que de 19 partidos desde el 1 de agosto, el Sevilla se proclamó campeón de la competición por tercera vez el 14 de mayo de 2014 en la ciudad italiana de Turín, donde una tanda de penaltis en la que se impuso al Benfica por 4-2 ante Oblak le daba el primer título al Sevilla de Emery en un equipo en el que coindían jugadores como Gameiro, autor del gol del penalti decisivo, Rakitic, Mbia (cómo olvidar su gol en Mestalla), Carriço, Reyes o Bacca.

🏆 @SevillaFC 🎉📅 #OTD in 2014, Sevilla won this competition for the 3rd time, beating Benfica 4-2 on penalties #UEL pic.twitter.com/RCzrzEWiEZ