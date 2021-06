Ya lo advirtió públicamente José Castro en una de sus entrevistas tras la conclusión de la Liga, y lo ha vuelto a reiterar Monchi. Este mercado estival será especialmente complejo, complicado, difícil... Para unos más que para otros y el Sevilla puede presumir de estar entre los clubes que han trabajado como hormiguitas para que el terremoto económico de la pandemia del Covid-19 no se lo llevara por delante. Otros, más tendentes a ejercer de cigarras, están endeudados y ahí está la tormenta de la Superliga, aún por explotar. Estas advertencias responden también a la presión que sienten los máximos responsables del club de Nervión: es época de novedades, de nombres, de fichajes... Y por ahora el sevillismo tiene poco que llevarse a la boca insaciable del tiempo sin fútbol de clubes.

Internamente, el club también manda sus mensajes. Filtra la realidad de que hay que esperar, que hay que tirar de paciencia. Monchi en esta ocasión se dirigió incluso a ese sevillismo que espera noticias, que ni siquiera el club de Nervión ha podido anunciar aún la contratación de Dmitrovic por respeto a su contrato con el Eibar, vigente hasta el 30 de junio. "Va a ser un mercado de mucha creatividad y paciencia. Éste es un mensaje subliminal para los sevillistas", dijo el director deportivo.

Lo hizo en una nueva participación, como ponente estelar, en una jornada que trataba sobre estos asuntos: El deporte andaluz en los tiempos del Covid. Monchi fue la estrella principal entre los invitados por la Federación Andaluza de Prensa Deportiva. Y ahí se explayó el competente gestor de San Fernando, conocedor como pocos de los vericuetos del mercado futbolístico.

"Éste va a ser un cuadro tranquilo –dijo recordando la metáfora de hace dos veranos–, en el que las primeras pinceladas no van a ser mañana ni pasado. Algunos clubes estábamos un poco más armados, pero hay que tener paciencia porque hay un exceso de oferta en el mercado y hay que tener tranquilidad", explicó.

La clave es que, según los que siguen más de cerca la realidad de la industria del fútbol, es ahora cuando la crisis del Covid se va a hacer verdaderamente patente. "Que no haya público no es sólo no sacarse el abono o comprar una entrada. El espectador no iba a la tienda, no consumía en el estadio... Y luego está la afectación indirecta, los patrocinadores, al tener más problemas económicos, desaparecen; los derechos de televisión también se han disminuido un poco... A todos nos ha afectado, a unos más y a otros menos. Pero posiblemente estemos ahora mismo en el inicio de la repercusión económica".

¿Y cómo es posible esto? "La temporada 19-20 se vio afectada en un tercio y en este año ha sido el 100% sin ese tipo de ingresos", De ahí el aviso de Monchi sobre este mercado por ahora inamovible: "Hay problemas económicos en muchos clubes. España quizás sea de los países mejor preparados por el control económico de LaLiga, pero en Francia o Italia, donde los derechos televisivos han mantenido el fútbol, ha afectado más. Si los clubes grandes no invierten en los medianos ni los medianos en los pequeños, esto no gira". Y por el momento no se mueve el eje, así que paciencia... e imaginación.