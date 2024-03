El Sevilla denuncia insultos racistas contra Marcos Acuña y su cuerpo técnico en el partido ante el Getafe

La victoria del Sevilla se fraguó a fuego lento. Hasta el último segundo de partido estuvo el Getafe intentando buscar el empate, pero este no llegó y el club nervionense logró sumar tres puntos vitales de cara a la lucha por la permanencia.

Sin embargo, la celebración del triunfo nervionense no ha sido la única protagonista en El Coliseum. El Sevilla ha condenado, a través de sus redes sociales, insultos racistas contra Marcos Acuña y su cuerpo técnico, los cuales se produjeron en torno a la hora de partido, cuando incluso el colegiado decidió parar el encuentro unos minutos.

"El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico", afirma la entidad hispalense.

El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

En rueda de prensa, Quique Sánchez Flores ha sido cuestionado por ello. El técnico madrileño, como suele ser en este tipo de capítulos, ha sido muy claro y ha denunciado los insultos hacia su jugador y su persona: "Primero, decir que estoy absolutamente orgulloso de cada poro de mis venas que pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o de parte gitana, y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Aquí hay parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede venir aquí a decir lo que quieran y eso es lo que está pasando en todos los estadios del mundo. Nosotros somos trabajadores que venimos aquí a trabajar en una paz, en un estadio, en un espacio, en el que se nos tiene que respetar. Me parece aberrante. También digo que han habido aficionados del Getafe que han estado en contra de lo que otros aficionados del Getafe estaban diciendo".