Quique: "Ahora lo vemos de otra manera, pero lo hemos pasado mal"

Quique Sánchez Flores, sin dejar su semblante de seriedad y responsabilidad, mostraba su satisfacción tras el triunfo en Getafe, un resultado clave para la lucha por la permanencia.

“Nos vamos muy contentos, aquí era difícil ganar sacar puntos, el Getafe es un equipo que compite muy bien, que lleva muchos puntos de sobra para su objetivo y eso da tranquilidad. Nosotros vinimos con cierto nerviosismo, con cierta urgencia y era importante ganar aquí, defender bien, dejar la portería a cero y la sensación de que en el primer tiempo las ocasiones que ellos tuvieron fueron fruto de nuestros errores en la salida de la pelota. En general contentos, hemos logrado, la victoria, tres puntos, estamos más cerca del objetivo", comenzó diciendo.

"Se lo dedicamos a la afición, que es la que ha sufrido, sobre todo la última derrota, que fue muy dolorosa", precisaba antes de comentar el acierto de Sergio Ramos en un día especial para él. “A los grandes les pasa eso, en sus cumpleaños meten goles, en sus aniversarios les salen las cosas bien, que suman para el equipo… Es un grande y una de las cosas que es normal que le pase es que marque gol”.

El madrileño volvía a recordar lo pasado en estas dos semanas de parón tras la derrota ante el Celta. “Ha sido muy dolorosa, las dos últimas semanas hasta el siguiente partido que ha sido éste ha sido muy doloroso para nosotros. Cuesta mucho retomar vestuarios cuando las dinámicas no son buenas o las urgencias son muy altas. También cuando juegas con rivales que tienen muy consolidado su estilo es muy difícil salir adelante y cuando un equipo grande, con grandes jugadores como el Sevilla se encuentra jugando por objetivos que no distingue, que no son los suyos, pues al final se pone todo muy cuesta arriba. Ahora lo vemos de otra manera tras haber pasado la barrera de los 30 (puntos), queda otro impulso, 8 partidos, 24 puntos en los que tenemos que ser lo más efectivos posible”