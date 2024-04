Una mala nueva del Sevilla para el derbi: Gudelj se rompe el otro menisco

Pésima noticia en el Sevilla en una semana en la que todo se enfoca ya hacia el derbi del próximo domingo en Heliópolis. Contra el Betis no podrá estar Nemanja Gudelj. No sólo eso. Lo más probable es que no vuelva a jugar en el mes y pico de competición que queda: seis partidos de aquí a final de mayo.

El mediocampista serbio se puede perder incluso la Eurocopa. Dependerá de cómo sea la intervención que tendrá que realizarse en la rodilla derecha. El parte médico que ha dado el Sevilla tras la lesión que sufrió ante el Mallorca no prescribe tiempo de baja porque éste dependerá de cómo sea intervenido.

Según el parte Gudelj sufre "una rotura en el cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha, lesión que el jugador serbio sufrió durante el partido de anoche ante el RCD Mallorca". Y aclara que es la otra rodilla de la que fue intervenido. Hay que recordar que Gudelj estuvo menos de tres meses de baja por la rotura del menisco de la rodilla izquierda, de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras lesionarse ante el Athletic el 4 de enero.

"El pronóstico definitivo dependerá del tipo de intervención a la que sea sometido", aclara la nota oficial del club sevillista.

🏥 PARTE MÉDICO | @nemanjagudelj sufre una rotura en el cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha.#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 23, 2024

Quique Sánchez Flores restó importancia a su lesión cuando fue preguntado en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán sobre la misma, ya que el futbolista tuvo que ser sustituido al final del partido por Acuña cuando parecía que iba a ser Badé el hombre que iba a ser relevado para que no viera la quinta amarilla.

"Ha hecho un gran partido y ha sentido algo extraño y ha salido del campo. Desde su vuelta ha aportado mucho", dijo, sin darle mucha importancia a su dolencia ante las cámaras de DAZN. "No hay alarma en el vestuario", reconoció luego en la sala de prensa ante el resto de periodistas el técnico madrileño. Pero se equivocaba...

Fue en el minuto 80 cuando el jugador serbio, que ante el Mallorca jugó de central por el sancionado Kike Salas, se tiró al suelo doliéndose de su rodilla derecha. No se temía lo peor, pero las pruebas han diagnosticado una lesión que lo apartará del final de la temporada.

Gudelj estaba llamado a jugar de medio centro en Heliópolis junto con Soumaré y Óliver Torres después de que retrasara su posición a la de central por la baja de Kike Salas. Ahora tendrá que recomponer su idea Quique y el candidato natural es Agoumé. Pero el francés rindió a bajo nivel frente al Mallorca. Se abre una gran incógnita sobre el once del Sevilla.