El Sevilla, a desatascarse en la Liga

Vuelve lo que verdaderamente interesa, la Liga, y lo hace a una hora estupenda, las seis y media de la tarde en todos los relojes de Nervión. De nuevo el Sevilla ante su prueba más difícil, ante el reto que más se le está encasquillando. El todos contra todos de la competición doméstica es la única asignatura que el Sevilla tiene pendiente y hoy afronta la posibilidad de quebrar la racha ante un equipo que ha tenido que cambiar de entrenador.

Llega el Celta de Iago Aspas y de una sobredosis de jugones que tienen al equipo en lugares no previsibles cuando se confeccionó el plantel. Y si el curso anterior lo salvó muy a última hora de la mano de Óscar García Junyent, ahora camina igual de titubeante, tanto que el susodicho Óscar ha tenido que hacer la maleta y dejar Vigo. Es un dato, el de que debute un entrenador en el rival, que suele preocupar porque se ha hecho leyenda aunque sea una mentira archirrepetida.

Ha entrado en su sustitución un argentino, el bonaerense Eduardo Chacho Coudet y dicen por Vigo que hacía mucho tiempo que el plantel olívico no trabajaba tanto. Suele preocupar todo equipo que estrena técnico, pero eso no debe influir esta tarde con vistas a un resultado negativo. El Sevilla, aun siendo cierto que el todos contra todos lo tiene atascado, no puede afrontar otro horizonte que el de derrotar a un equipo que sólo está un punto por encima de la zona caliente.

Tras el parón, al Sevilla se le viene encima un tobogán de compromisos en cascada, de esos que dan miedo, pero no hay por qué ser agoreros. El Celta, aunque venga con el temible y desaprovechado en Nervión Iago Aspas, no debería ser un obstáculo insalvable para un Sevilla obligado de forma urgente a salir de ese atasco para mirar a la Liga de forma más optimista. Será a esa confortable hora de las seis y media cuando el Sevilla diga aquí estoy yo de una vez por todas.