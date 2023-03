Entre el bochorno y las promesas de "trabajar para revertir esto"

"Ya las palabras sobran". Fue una frase que usó más de un protagonista del desastre del Sevilla en el Metropolitano, un resultado que ha dejado muy tocada la imagen del equipo y de Jorge Sampaoli por el caos táctico que hubo y por la impotencia que mostró un grupo que, además, tuvo errores groseros individuales. Fue una tormenta perfecta, una pesadilla de la que todos quieren pasar página, sin tiempo para lamerse las heridas.

Ivan Rakitic fue uno de los señalados por el desbarajuste general. El capitán en el once titular de este sábado pidió perdón: "Ante todo tengo pedir a nuestra gente disculpas por el resultado. Llevamos con la idea de hacer un partido competitivo y salió todo al revés. Hicimos semanas muy buenas y ahora hay una situación que por pequeños detalles todo va al revés. Cada tiro de ellos iba a la escuadra, cada error nuestro era castigado con un gol en contra, mi penalti va al palo...", dijo en SFC Radio.

"Si hay un día para olvidar es este", continuó el suizo-croata. "Y lo que puedo es prometer que vamos a trabajar más que nunca. Vamos a ser sinceros y muy claros entre nosotros. No estamos al nivel que nuestra gente quiere, que nosotros también lo esperamos. Pero vamos a trabajar más que nunca para levantar al Sevilla Fútbol Club y volver a donde tenemos que estar".

La esperanza de Ocampos

Otro peso pesado en el vestuario es Ocampos, que reconoció la dureza del momento: "Es un golpe muy duro para todos, para nosotros, para le gente, para el club en general. Ninguno se esperaba esto, pero las palabras están de más. Hay que seguir trabajando para salir de este momento. No hablo por los demás, pero siento dentro del vestuario que esto se va a revertir, que la fuerza está. Es muy difícil recurrir a las palabras porque duele a los que sentimos este escudo, esta camiseta. Pero ya las palabras sobran y hay que ponerse a trabajar".

"Te mentiría si te digo que tengo la solución", reconoció el argentino. "Lo único que me enseñaron y que siempre intenté desde que llegué a esta institución es dar todo lo mejor de mí, trabajar, mirar la camiseta que tengo puesta, mirar a los compañeros, a la gente, y pelear. Tanto yo como la gente que vio el partido, el sevillista que siente esta camiseta lo habrá sufrido. No es un momento fácil, es muy difícil hablar después de un resultado así. Pero lo único que les digo es que vamos a trabajar. No hay palabras que tengan consuelo para ellos, pero es lo único que les puedo decir".

A Rakitic le preguntaban en los medios del club también si había vivido un momento tan difícil en su prolífica y vasta carrera. "Tenemos que pensar que debemos estar unidos", terció. "La responsabilidad es nuestra, de los jugadores y tenemos que levanta esto y vamos a trabajar para preparar bien el partido del jueves y después el de la Liga. Y esto sólo se hace con trabajo: pelear, luchar, dejar todo el esfuerzo en el campo y al final seguramente eso devolverá el resultado para nosotros".