Monchi, ni queriendo se puede hacer peor

El Sevilla se vuelve a meter en la zona más caliente que conduce al descenso y lo hace después de una goleada que sonrojó a todos los suyos. El equipo de Sampaoli no estuvo a la altura contra el Atlético de Madrid, pero todo tiene mucho que ver también con la pésima planificación de Monchi, pues no es normal que los sevillistas lleven varios partidos con un solo defensa central.

Monchi | Lo de los centrales es lamentable..., y los entrenadores

El Sevilla volvió a viajar a Madrid con un solo central disponible en toda su plantilla y eso tiene mucho que ver con esa defensa de verbena que se puede ver en un partido sí y en otro también. No vale la excusa de las lesiones, pues a Marcao no se le esperaba y el historial físico de Rekik también es conocido. Todos juegan en posiciones diferentes y el equipo se desangra por ahí. Pero no sólo eso, tampoco vale la excusa de los entrenadores; si él no quiere, no viene. Ni queriendo se hace peor.

Gueye | El único que aporta de verdad junto a En-Nesyri

Se fue expulsado y de no ser recurrida su segunda tarjeta amarilla también se sumará a la larga lista de bajas en el próximo partido contra el Almería. Sin ser nada del otro mundo defensivamente, pues también era de los que miraban a los pasadores del centro del campo, sí tuvo arrestos para irse arriba y darle un gol a En-Nesyri y provocar el penalti que falló Rakitic.

Rakitic | Nadie le podrá negar su voluntad; su nivel es ínfimo

Es fácil apelar a su sevillismo, a su deseo de revertir la situación, a todo lo que sea intangible dentro de un campo de fútbol, pero su nivel a la hora de la verdad es ínfimo. Ni tiene fuerzas para ayudar en el aspecto defensivo, lo que origina un verdadero latifundio en el centro del campo, ni tampoco goza de velocidad para salir a la contra alguna vez. Y encima falla un penalti para quedar aún más señalado.

Nianzou | Podrá sacar el balón bien, pero si no corta la pelota...

Dentro de la línea de los centrales modernos, es evidente que no es un patán con el balón en los pies, que es capaz de sacarlo con sentido, pero la principal misión de un defensa es proteger a su guardameta y balón que le meten por el medio, entre él y Gudelj, que también tiene su cuota de culpa, llega a su destinatario en solitario. En fin, casi 20 millones de inversión...