El Sevilla no olvida a los suyos: "Gracias, Reyes, campeón de la 7ª Europa League"

El Sevilla no olvida a los suyos. No sólo no los olvida, sino que son una fuerza motriz interna inconmensurable, tan inconmensurable que la explicación de su leyenda europea puede tener mucho que ver con esa motivación extraordinaria que lo lleva a la gloria recordando a sus héroes. En Budapest, les dedicó el título a Sergio Rico, que permanece ingresado en el Virgen del Rocío, y a Gudelj, por la pérdida de su hija nonata. Y, como siempre, a Puerta y a Reyes.

Hoy, 1 de junio de 2023, en medio de la resaca tremenda por la consecución de una nueva Europa League, el club no olvidó que se cumplen cuatro años de la trágica muerte de uno de sus pilares icónicos: José Antonio Reyes Calderón (Utrera, 01-09-1983 / Utrera, 01-06-2019). Y, mientras el equipo y el consejo de administración en pleno aún estaban en Budapest, antes de volar a Sevilla, envió una corona de flores a su tumba. Así lo ha reflejado José María del Nido Benavente en su estado de Instagram.

En la leyenda del ramo puede leerse: "Gracias, Reyes, campeón de la 7ª UEL. Sevilla FC". Es decir, no sólo lo hace copartícipe del triunfo de Budapest ante la Roma sino que le agradece su participación fundamental en la historia del club para que pudiera alcanzar la cima europea de la que goza el Sevilla, que ha vuelto a reescribir su leyenda ante el mundo del fútbol.

El regreso en 2012 y sus tres títulos

Reyes, que regresó al Sevilla el día de la Epifanía de 2012, como un regalo de los Reyes Magos para la afición sevillista, que lo acogió como un hijo pródigo en una presentación multitudinaria en el estadio, ganó antes de abandonar la disciplina de Nervión tres UEFA Europa Leagues, la última de las cuales, en 2016, levantó como capitán, aunque no jugó la final ante el Liverpool. Sí fue titular en 2014 y en 2015, cuando dio un extraordinario pase de gol a Bacca ante el Dnipro (el 1-2 antes del definitivo 2-3).

Antes, había sido traspasado al Arsenal en enero de 2004 por más de 20 millones de euros, en la primera gran venta del Sevilla en este siglo, un traspaso con el que el club de Nervión cimentó su crecimiento en la élite. Ganó títulos con el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Benfica y el Real Madrid antes de regresar al Sevilla en 2012, hasta 2016.

Luego jugó en el Espanyol, el Córdoba, el Extremadura... Y precisamente volviendo a Utrera después de un entrenamiento en Almendralejo, un sábado por la mañana, su coche sufrió un gravísimo y terrible accidente en el que perdió la vida junto a su primo Jonathan Reyes, mientras que su otro primo, Juan Manuel Calderón, pudo salvar la vida.

Con este gesto, el Sevilla vuelve a demostrar su tremenda sensibilidad y lealtad hacia los suyos. Hacia los héroes que han ido construyendo su historia legendaria que el mundo del fútbol admira sin explicarse del todo su nueva proeza. Quizá la explicación sea precisamente esa honra continua a los suyos...