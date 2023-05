"El Sevilla sabe celebrar": vídeo de la UEFA sobre los festejos ante la Juventus

El ambiente del autodenominado manicomio de Nervión, tal y como sucedió en los cuartos de final con el Manchester United, ha vuelto a sorprender a propios y extraños. La afición sevillista, que no abandonó al equipo en los malos momentos, se liberó de tensión y volcó toda su pasión ante la Juventus en pro de la clasificación para la final de Budapest. Y hasta la UEFA lo ha destacado.

En un mensaje de la cuenta oficial de Twitter en inglés del ente que organiza la final de la UEFA Europa League se destaca un vídeo de la celebración de los jugadores frente a Gol Norte al término del partido de semifinales. "El Sevilla sabe celebrar", anuncia el tuit.

⚪️🔴 Sevilla know how to celebrate 🥳@SevillaFC || #UEL pic.twitter.com/4O8JG6rnKi